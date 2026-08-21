VELIKA FOTOGALERIJA Pogledajte zanimljive detalje s jučerašnje utakmice

Nogometaši Hajduka sinoć su na Poljudu odigrali 2:2 protiv poljskog Rakówa u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. Bijeli su dvaput vodili, ali su gosti u samoj završnici stigli do izjednačenja i ostavili pitanje prolaska potpuno otvorenim.

Hajduk je poveo u 21. minuti pogotkom Michelea Šege, a Raków je šest minuta kasnije izjednačio preko Mahira Emrelija. Već u 47. minuti Dalisson je sjajnim udarcem ponovno doveo Splićane u vodstvo. Situacija se zakomplicirala u 55. minuti kada je Adrion Pajaziti dobio izravni crveni karton, a Hajduk je s igračem manje izdržao sve do pete minute sudačke nadoknade, kada je Lamine Diaby-Fadiga zabio za konačnih 2:2.

Odluka pada u Poljskoj

Uzvratna utakmica igra se u četvrtak, 27. kolovoza, u Poljskoj, a pobjednik dvomeča izborit će plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Nakon 2:2 na Poljudu računica je jednostavna – Hajduku pobjeda u uzvratu donosi prolazak. Ako rezultat nakon 90 minuta bude izjednačen, igrat će se dva produžetka po 15 minuta, a ako ni tada ne bude pobjednika, odluka će pasti izvođenjem jedanaesteraca.

U nastavku pogledajte veliku fotogaleriju zanimljivih prizora sa sinoćnje utakmice na Poljudu.