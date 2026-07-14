VELIKA FOTOGALERIJA Pogledajte tko je sve stigao na otvaranje Splitskog ljeta

Svečanim podizanjem festivalske zastave i premijerom Verdijeve opere "Don Carlo" na Peristilu je otvoreno 72. Splitsko ljeto.

Jedna od najljepših splitskih pozornica na otvorenom privukla je brojne uzvanike, a među publikom su se mogla vidjeti mnoga poznata lica iz političkog, kulturnog, sportskog i društvenog života. Okupljeni su za ovu posebnu večer odabrali elegantne ljetne kombinacije te su dobro raspoloženi pozirali fotografima prije početka predstave.

Peristil je ponovno zablistao kao veličanstvena operna pozornica, dok je dolazak brojnih poznatih gostiju dodatno pridonio svečanoj atmosferi otvorenja jednog od najvažnijih kulturnih događaja u gradu.

Tko je sve stigao na otvaranje Splitskog ljeta i kakva su izdanja poznati uzvanici odabrali za ovu večer, pogledajte u našoj velikoj fotogaleriji.

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