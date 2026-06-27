VELIKA FOTOGALERIJA Pogledajte kako je večeras bilo na Melodijama Jadrana

Melodije Jadrana nastavljaju se večeras u Splitu trećom festivalskom večeri, i to u posebnom ambijentu Galerije Meštrović. Nakon što su ovogodišnje izdanje otvorili legendarni Ricchi e Poveri, a potom je splitsku publiku zabavljala Jelena Rozga, subotnja večer donijela je drukčiji, emotivniji i intimniji glazbeni doživljaj.

Večer posvećena Zorici Kondži

Treća večer festivala održava se pod nazivom Melodije Classic, a u glavnoj je ulozi jedna od najmoćnijih vokalistica domaće glazbene scene, Zorica Kondža.

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Publiku u Galeriji Meštrović očekuje koncert Zorice Kondže i Joško Banov Acoustic Orchestra, pod ravnanjem maestra Joška Banova.

Organizatori najavljuju glazbeno putovanje kroz karijeru dugu 40 godina, uz akustični orkestar i izvedbe pjesama uz koje su generacije odrastale, voljele i pjevale. Riječ je o večeri u kojoj su naglasak preuzeli emocija, vokal i pjesme koje su ostavile dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni.

Ovogodišnje Melodije Jadrana održavaju se od 25. do 28. lipnja u Galeriji Ivana Meštrovića, jednoj od najljepših splitskih pozornica.

Festival je otvoren u četvrtak nastupom talijanske grupe Ricchi e Poveri, petak je bio rezerviran za Jelenu Rozgu, dok je subota donijela Melodije Classic sa Zoricom Kondžom.

No, festivalska priča time ne završava. U nedjelju, 28. lipnja, slijedi završna večer Melodija Jadrana pod nazivom "Večer novih pjesama – Hit ljeta".

Sutra veliko finale: Traži se Hit ljeta 2026.

Finalna večer Melodija Jadrana bit će posvećena novim, ranije neobjavljenim skladbama različitih glazbenih stilova, u izvedbi poznatih domaćih izvođača i autora.

Cilj završne večeri je iznjedriti novi "Hit ljeta 2026.", a nakon odabira pjesama stručnog žirija slijedi njihovo pojačano radijsko emitiranje i scenski spektakl. Projekt se radi u koprodukciji s HTV-om.

Sutrašnji program donosi 26 novih pjesama

Program će okupiti niz poznatih imena domaće glazbene scene. Na pozornici će se, među ostalima, predstaviti Cambi, Damir Kedžo, Giuliano, Goran Karan, Jacques Houdek, Jelena Rozga, Jole, Jure Brkljača i Dino Petrić, Kiki Rahimovski, Lucija Marcelić i Neno Belan, Luka Basi, Luka Nižetić, Magazin, Marko Kutlić, Marko Tolja, Matija Cvek, Neda Ukraden, Pavel feat. Toma, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Vanna te Zorica Kondža.

Publika će u nedjelju imati priliku čuti ukupno 26 novih skladbi. Među njima su "Ne dirajte mi ljubav" grupe Cambi, "Neke druge" Damira Kedže, "Stavi misli u ler" Giuliana, "Kad stignem gdje sam pošao" Gorana Karana, "Ljubav do kraja života" Jacquesa Houdeka, "Ljubi me" Jelene Rozge, "Zovu me vile" Jole, "Znaj" Jure Brkljače i Dine Petrića, "Refule" Luke Nižetića, "E moj ti" grupe Magazin, "Dvoje mladih" Matije Cveka, "Ljubav ostaje" Tomislava Bralića i Klape Intrade te "Probudi ljubav" Zorice Kondže.

Završna večer Melodija Jadrana tako će spojiti festivalsku raskoš, mediteranski duh, suvremeni pop izričaj, klapski zvuk i autorske suradnje.