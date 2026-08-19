Evo kako trenira Hajduk uoči Rakowa: Jedan igrač radio odvojeno od momčadi

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat na Poljudu igra protiv poljskog Rakowa prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige.

Bijele tako očekuje novi veliki europski ispit, a momčad je uoči sutrašnjeg susreta odradila trening.

Na treningu je većina igrača radila prema predviđenom programu, dok je Mathieu Acapandié trenirao odvojeno od ostatka momčadi. Acapandié je zbog problema s koljenom trčao i hodao oko terena. Hajduk će protiv Rakowa tražiti što bolji rezultat pred uzvrat, a sutrašnja utakmica na Poljudu počinje u 21 sat.

Evo kako trenira momčad Hajduka uoči dvoboja s Rakowom.