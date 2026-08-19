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Evo kako trenira Hajduk uoči Rakowa: Jedan igrač radio odvojeno od momčadi

[VELIKA FOTOGALERIJA] Trening uoči velike utakmice
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Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat na Poljudu igra protiv poljskog Rakowa prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige.

Evo kako trenira Rakow uoči dvoboja s Hajdukom

Bijele tako očekuje novi veliki europski ispit, a momčad je uoči sutrašnjeg susreta odradila trening.

Na treningu je većina igrača radila prema predviđenom programu, dok je Mathieu Acapandié trenirao odvojeno od ostatka momčadi. Acapandié je zbog problema s koljenom trčao i hodao oko terena.  Hajduk će protiv Rakowa tražiti što bolji rezultat pred uzvrat, a sutrašnja utakmica na Poljudu počinje u 21 sat.

Evo kako trenira momčad Hajduka uoči dvoboja s Rakowom.

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