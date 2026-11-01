VELIKA FOTOGALERIJA Ovako izgleda Lovrinac

Na blagdan Svih svetih, 1. studenoga, splitsko groblje Lovrinac zasjalo je u posebnom svjetlu. Brojni grobovi prekriveni su cvijećem, lampionima i upaljenim svijećama, a prizori koje smo zabilježili u večernjim satima ostavljaju snažan dojam.
Naša ekipa obišla je večeras Lovrinac i napravila noćni đir jednim od najpoznatijih splitskih groblja. U tišini studenoga, među redovima grobova, tisuće svjetala stvaraju poseban prizor, ispunjen uspomenama na one kojih više nema.
Lovrinac u moru svijeća i cvijeća
Tijekom dana građani su dolazili odati počast svojim najmilijima, a s dolaskom mraka Lovrinac je poprimio sasvim drukčiji izgled. Svjetlost brojnih lampiona obasjala je grobove i staze, dok su krizanteme i cvjetni aranžmani dodatno upotpunili prizore.
Blagdan Svih svetih tradicionalno je vrijeme kada se obitelji okupljaju, prisjećaju svojih pokojnika i paljenjem svijeća čuvaju uspomenu na njih.
Kako Lovrinac izgleda u večernjim satima, pogledajte u našoj fotogaleriji. Posebne prizore splitskog groblja, obasjanog tisućama svijeća, svojim je objektivom zabilježio fotograf Igor Jakšić.