VELIKA FOTOGALERIJA Kao da je vatra progutala obalu: Ušli smo u srce požarišta kod Omiša, spaljeni automobili, objekti i crna zemlja ostavljaju bez riječi

Spaljena zemlja, izgorjela vozila, teško oštećeni objekti, stradali kafići, pocrnjela stabla i uništena vegetacija uz more. Ekipa Dalmacije Danas obišla je veliko požarište na omiškom području i snimila prizore koji najbolje pokazuju kakva je vatrena stihija prošla ovim dijelom Dalmacije. Dok se na terenu još vide razmjeri katastrofe, počela je velika operacija sanacije, procjene štete i pomoći ljudima koji su u požaru izgubili domove i imovinu.

Gdje god se okrenete, posljedice požara teško je ne primijetiti. Zelenu vegetaciju zamijenile su crna i siva boja, na brojnim mjestima zemlja je potpuno spaljena, a uz cestu i među objektima ostali su tragovi siline vatre koja je prošla omiškim područjem. Ekipa Dalmacije Danas obišla je požarište i snimila prizore iz neposredne blizine. Na našim snimkama mogu se vidjeti spaljena zemlja, uništena vegetacija, izgorjela i teško oštećena vozila, objekti koje je zahvatila vatra, ugostiteljski sadržaji i kafići te plaže neposredno uz opožareno područje.

Od zelenila je ostalo crnilo: Prizori koji najbolje pokazuju silinu požara

Tek kada se uđe dublje u opožareno područje postaje jasno koliko je požar bio razoran. Pougljenjena stabla, ogoljeni tereni i spaljeno nisko raslinje protežu se područjem kojim je prošla vatra. Na pojedinim mjestima ostali su samo crni obrisi vegetacije koja je prije požara prekrivala teren.

Uz prometnice se mogu vidjeti i teško stradala vozila. Vatra je na nekima uništila praktički sve gorive dijelove, ostavljajući iza sebe metalne ostatke.

Pogođeni su i objekti, među njima obiteljske kuće i ugostiteljski sadržaji. Upravo su oštećene obiteljske kuće i ugostiteljski objekti bili među lokacijama koje su u ponedjeljak, 17. kolovoza, obišli predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša i nadležnih službi kako bi iz prve ruke utvrdili razmjere štete i potrebe stanovništva.

Vatra je stigla gotovo do mora: Kafići, plaže i spaljena vegetacija u istom kadru

Posebno upečatljivi prizori vide se uz obalni pojas. Na jednom mjestu pogled puca prema moru i plažama, a odmah iznad njih vide se posljedice požara. Spaljena vegetacija i crna zemlja stvorile su krajolik koji se potpuno razlikuje od onoga na koji su navikli stanovnici i brojni turisti koji ljeti prolaze ovim područjem.

Naše kamere zabilježile su i područja uz kafiće i druge ugostiteljske objekte. Upravo će pitanje štete na smještajnim i ugostiteljskim objektima biti jedan od važnih dijelova daljnje sanacije. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina najavio je da će se, kada budu poznati precizni podaci o šteti, razmotriti odgovarajući modeli pomoći. Pomoć bi se odnosila na smještajne objekte s odgovarajućim rješenjima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te ugostiteljske objekte koji imaju rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta.

Nakon plamena počinje druga bitka: Stiže velika operacija raščišćavanja

Dok se na terenu još vide teške posljedice požara, nadležne službe krenule su s organizacijom sanacije. U zgradi Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak je održana proširena sjednica Stožera civilne zaštite na kojoj se raspravljalo o mjerama koje treba poduzeti nakon velikog požara na omiškom području.

Na sjednici su bili splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, omiški gradonačelnik Zvonko Močić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, voditelj Uprave šuma Podružnice Split Ante Taraš, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević te pročelnik županijskog Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damir Gabrić.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uključio se na sjednicu videovezom.

Dogovoren je niz mjera kojima bi se trebali zaštititi stanovništvo, prometnice i imovina te pomoći građanima koji su pretrpjeli štetu.

Jedan od neposrednih problema više nije plamen, nego ono što bi se moglo dogoditi ako opožareno područje pogodi jače nevrijeme. Zbog mogućnosti erozije tla Hrvatske šume angažirat će djelatnike koji će na terenu utvrditi koja izgorjela, oštećena ili urušena stabla predstavljaju opasnost. Posebno će se pregledavati i čistiti potoci i korita kojima prolazi oborinska voda. Cilj je ukloniti stabla i drugi materijal koji bi mogao začepiti prolaze te tako povećati opasnost od poplava.

Velik prioritet bit će državna cesta D8 i ostale prometnice. Hrvatske šume odmah kreću s raščišćavanjem terena, a prema riječima župana Blaženka Bobana dodatni timovi sa specijaliziranom opremom trebali bi stići s područja Gospića i Senja. Uz državnu cestu D8 provjeravat će se predstavljaju li izgorjela i oštećena stabla opasnost za promet te će se, gdje bude potrebno, uklanjati.

Deset timova kreće među spaljene kuće: Prve procjene moraju biti gotove vrlo brzo

Nakon vatrogasaca, na teren izlaze i građevinski stručnjaci.

Prema informacijama Splitsko-dalmatinske županije, na pogođeno područje trebalo bi izaći deset timova građevinskih stručnjaka koji će napraviti preliminarnu procjenu štete. Cilj je da podaci budu pripremljeni do srijede navečer kako bi mogli biti spremni za sjednicu Vlade u četvrtak. Statičari će pregledavati oštećene kuće i druge objekte kako bi se utvrdio stupanj njihova oštećenja, ali i odgovorilo na možda najvažnije pitanje za njihove vlasnike – jesu li ti objekti uopće sigurni za daljnji boravak.

Poseban problem predstavljaju ljudi čiji su domovi stradali u požaru. Za građane koji su ostali bez svojih kuća planirano je osiguravanje kontejnera iz državnih robnih zaliha kako bi tijekom sanacije mogli privremeno boraviti na svojoj zemlji. Tomo Medved na sjednici je potvrdio spremnost Vlade da pomogne u zbrinjavanju stradalih, dok su se precizniji podaci o broju ljudi koji su ostali bez doma očekivali nakon dodatnog prikupljanja podataka s terena. Iza svake brojke, međutim, nalazi se nečiji dom, vozilo, posao ili imovina. To se najbolje vidi upravo na terenu koji smo obišli.

Boban obišao požarište od Omiša do Lokve Rogoznice

Nakon proširene sjednice Stožera župan Blaženko Boban sa suradnicima obišao je opožarena područja od Omiša do Lokve Rogoznice kako bi se osobno upoznao s razmjerima štete i potrebama stanovnika. S njim su na terenu bili gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Omiš, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, voditelj Uprave šuma Podružnice Split Ante Taraš, predstavnici Policijske uprave splitsko-dalmatinske te pročelnik Damir Gabrić. Obišli su neke od požarom najteže pogođenih lokacija, uključujući oštećene obiteljske kuće i ugostiteljske objekte, te razgovarali o prioritetima sanacije i pomoći ljudima koji su pretrpjeli štetu.

Jedno od ključnih pitanja nakon katastrofe je i proglašenje prirodne nepogode. Boban je naglasio da ranije proglašenje velike nesreće nije isto što i proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda bit će proglašena nakon što bude dostupna cjelovita procjena štete.

Građani bi upravo zbog toga već sada trebali početi prikupljati potrebnu dokumentaciju. Nakon proglašenja prirodne nepogode imat će rok od osam dana za dostavljanje dokumentacije potrebne za prijavu štete, zbog čega je važno da se pripreme na vrijeme. Nakon toga može se krenuti prema isplati pomoći građanima.

Župan očekuje da će potrebne odluke i sredstva biti među temama sjednice Vlade u četvrtak.

Otvoren račun za pomoć stradalima

Grad Omiš otvorio je i poseban račun za novčane donacije namijenjene sanaciji posljedica požara, obnovi infrastrukture te osiguranju osnovnih potrepština za stradale i evakuirane građane.

IBAN: HR2224070001830000008

Banka: OTP banka d.d.

Opis plaćanja: Za sanaciju posljedica požara te obnovu infrastrukture i osiguranja osnovnih potrepština za stradale i evakuirane

Model i poziv na broj: HR68-7706-OIB uplatitelja

Splitsko-dalmatinska županija i Stožer nastavljaju koordinirati aktivnosti s Gradom Omišem i ostalim nadležnim službama te prikupljati informacije o nastaloj šteti i potrebama stanovništva. Na temelju preliminarnih procjena Stožer će Vladi dostaviti podatke o razmjerima štete i potrebnim sredstvima, nakon čega se očekuje uključivanje Vlade u financiranje pomoći i sanacije.

U trenucima nakon velike katastrofe pojavilo se i pitanje osnovnih životnih potrepština za pogođeno stanovništvo.

Ravnateljica Crvenog križa Omiš Ana Stejskal izvijestila je da osnovnih životnih potrepština za ljude pogođene požarom trenutačno ima dovoljno. Ako se pojavi potreba za dodatnim potrepštinama, javnost će o tome biti pravodobno obaviještena. Najveći prioriteti sada su sigurnost stanovnika i prometnica, sprječavanje dodatnih posljedica mogućeg nevremena, provjera sigurnosti oštećenih objekata, procjena ukupne štete te što brže zbrinjavanje ljudi koji su ostali bez svojih domova. Na požarištu kojim smo prošli vatra više ne stvara onaj strah koji je stvarala dok je gutala teren.

Ali sada je ostalo nešto drugo. Tišina i prizori njezinih posljedica. Spaljena zemlja. Crna stabla. Uništena vozila. Oštećene kuće. Stradali objekti i kafići. Plaže uz koje se sada vide tragovi vatrene stihije. Kilometri terena na kojima je nekadašnja vegetacija pretvorena u crnilo.