VELIKA FOTOGALERIJA Hajduk slavio na Poljudu, navijači priredili večer za pamćenje

Poljud je još jednom bio pozornica velike europske večeri. Hajduk je u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu svladao ciparski Pafos rezultatom 2:0 i napravio važan korak prema prolasku u sljedeću fazu natjecanja.

Od samog dolaska navijača na stadion bilo je jasno da Bijele očekuje sjajna atmosfera. Tribine su se satima prije početka susreta punile navijačima, a pjesma i podrška nisu prestajale od prve do posljednje minute. Više od devedeset minuta Poljud je nosio momčad Gonzala Garcije, koja je uzvratila odličnom predstavom i vrijednom pobjedom.

Slavlje se nastavilo i nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Igrači su zajedno s navijačima proslavili veliki trijumf, svjesni da ih za tjedan dana na Cipru očekuje uzvrat u kojem će braniti dva pogotka prednosti.

U našoj fotogaleriji pogledajte kako je izgledala još jedna nezaboravna europska večer na Poljudu.