Velika financijska injekcija za Dalmaciju: Uručeni ugovori za ceste, vatrogasne domove i ključne projekte

U Domu kulture u Dugopolju danas je održana svečanost uručenja ugovora iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu i Programa podrške brdsko-planinskim područjima za 2026. godinu.

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Ugovore je korisnicima s područja četiriju dalmatinskih županija uručila ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman. Riječ je o projektima kojima će se financirati izgradnja i obnova cesta, vatrogasnih domova, javnih ustanova te druge komunalne infrastrukture važne za svakodnevni život stanovnika.

Boban: "Lokalne zajednice kroz 16 ugovora dobivaju gotovo 750 tisuća eura"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban zahvalio je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te ministrici na potpori projektima s područja Dalmacije.

"Danas, zahvaljujući resornom Ministarstvu i ministrici, naše lokalne zajednice kroz 16 ugovora dobivaju nešto manje od 750 tisuća eura. Projekti su vezani uz komunalnu infrastrukturu u našim lokalnim zajednicama", kazao je Boban. Istaknuo je kako ovakva sredstva općinama i gradovima imaju iznimno veliko značenje jer im omogućuju realizaciju projekata za koje često nemaju dovoljno vlastitih financijskih kapaciteta.

"Našim lokalnim zajednicama ova sredstva mnogo znače. Želim im puno sreće i uspjeha u realizaciji ugovorenih projekata. Hvala ministrici što je upravo vrata Dalmatinske zagore i srce Dalmacije odabrala za dodjelu ovih ugovora", poručio je Boban.

Dva programa vrijedna ukupno 11 milijuna eura

Ministrica Nataša Mikuš Žigman naglasila je kako se ugovori dodjeljuju u sklopu dvaju programa čiji je cilj ravnomjeran regionalni razvoj i smanjivanje razlika među pojedinim dijelovima Hrvatske.

"Okupili smo se kako bismo uručili ugovore korisnicima dvaju programa. Jedan se odnosi na održivi razvoj lokalnih zajednica, dok je drugi namijenjen brdsko-planinskim područjima. Obje inicijative usmjerene su prema ravnomjernom regionalnom razvoju i smanjivanju regionalnih razlika", kazala je ministrica.

Navela je kako ukupna vrijednost dvaju programa iznosi 11 milijuna eura te da je u njihovu sklopu ove godine dodijeljeno 266 potpora. "Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi sedam milijuna eura, od čega se 2,5 milijuna eura odnosi na bespovratna sredstva. Projekti obuhvaćaju ulaganja u ceste, vatrogasne domove, važne ustanove u općinama i drugu komunalnu infrastrukturu povezanu s razvojem svake pojedine lokalne zajednice", rekla je Mikuš Žigman.

Dodala je kako je riječ o programima koji se provode svake godine te za koje među općinama i gradovima postoji iznimno velik interes.

"Ovo su godišnji programi, a interes gradova i općina zaista je velik. Upravo zato ove godine realiziramo ovako velik broj ugovora", zaključila je ministrica.

Rakić: "Dodatni fokus moramo staviti na zaleđe i Dalmatinsku zagoru"

Šibensko-kninski župan Paško Rakić naglasio je kako bi regionalna politika poseban naglasak trebala staviti na razvoj zaleđa, koje se često suočava s demografskim, gospodarskim i infrastrukturnim izazovima.

"Uvijek je nekako lakše primati novac nego ga davati. Regionalni razvoj mora biti usmjeren prema našem zaleđu, a dodatni fokus moramo staviti na Dalmatinsku zagoru", kazao je Rakić.

Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je među korisnicima programa i šest načelnika s područja Šibensko-kninske županije. "Ponosan sam što je ovdje čak šest načelnika iz Šibensko-kninske županije. Težimo ravnomjernom razvoju cijele naše županije. Zahvaljujem ministrici, a svim korisnicima želim mnogo uspjeha u radu i realizaciji projekata", poručio je Rakić.

Ulaganja važna za svakodnevni život stanovnika

Dodijeljeni ugovori trebali bi lokalnim jedinicama omogućiti realizaciju projekata koji izravno utječu na kvalitetu života stanovništva, sigurnost i dostupnost javnih usluga. Program održivog razvoja lokalne zajednice usmjeren je na gospodarsku, društvenu i demografsku revitalizaciju slabije razvijenih područja, dok se Programom podrške brdsko-planinskim područjima nastoji unaprijediti infrastruktura i stvoriti kvalitetnije uvjete za život i ostanak stanovništva u područjima koja se suočavaju s posebnim razvojnim izazovima.