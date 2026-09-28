Velika fešta u Ljubuškom! Ivan Bebek oženio Anu, a među uzvanicima poznata lica hrvatskog nogometa

Ivan Bebek i njegova izabranica Ana vjenčali su se u Ljubuškom, a njihov pir okupio je društvo koje ljubitelji hrvatskog nogometa itekako dobro poznaju, javlja tportal.

Među gostima su bili bivši i aktualni suci, nogometni dužnosnici i ljudi koji su godinama dio HNL-a, pa je slavlje vrlo brzo dobilo i prilično jak nogometni štih.

Na vjenčanje su stigli bivši dugogodišnji prvoligaški sudac i nekadašnji predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a Bruno Marić, zatim poznati prvoligaški suci Bojan Zobenica, Jakov Titlić, Igor Pajač i Dario Bel, trener Zoran Zekić te Stipe Doljanin ime koje je posebno dobro poznato u nogometnim krugovima u Dalmaciji. Posebna čast pripala je Franu Joviću, koji je bio barjaktar.

Jović je godinama jedno od poznatijih imena hrvatskog suđenja, a u aktualnim evidencijama HNS-a vodi se unutar elitne skupine sudaca i VAR sudaca. Ovoga mu je puta, barem simbolično, pripala drukčija sudačka uloga: umjesto zviždaljkom, ravnao se zastavom.

318 utakmica HNL-a i 25 najvećih derbija

Bebek je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatskog suđenja. Tijekom karijere glavnog suca vodio je 318 utakmica HNL-a, među kojima i 25 derbija Dinama i Hajduka. Sudio je i 13 utakmica Lige prvaka te 52 susreta Europske lige, a postao je i prvi hrvatski sudac koji je ušao u Uefinu Elitnu skupinu.

Njegova međunarodna karijera trajala je gotovo dva desetljeća i dovela ga na niz velikih europskih stadiona, gdje je sudio neke od najvažnijih utakmica svoje generacije hrvatskih arbitara.

Iako je 2023. završio karijeru glavnog suca na terenu, nije napustio nogomet. Nastavio je raditi kao VAR sudac, a upravo mu je ta specijalizacija otvorila vrata najvećih svjetskih natjecanja.

Od VAR sobe na Svjetskom prvenstvu do svadbe u Ljubuškom

FIFA mu je u toj ulozi povjerila mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bio je uključen u 11 utakmica, čime je postao prvi sudac iz Hrvatske na svjetskoj nogometnoj smotri nakon Riječanina Damira Matovinovića, koji je sudio na SP-u 1982. u Španjolskoj, javlja tportal.

Razlika je, naravno, u ulozi: Matovinović je tada dijelio pravdu na travnjaku, dok je Bebek 44 godine kasnije radio u VAR sobi, u vremenu u kojem je video-tehnologija postala neizostavan dio najvećih nogometnih utakmica.

Bebek je bio dio VAR tima i u finalu ženskog olimpijskog turnira u Parizu te pomoćni VAR sudac u finalu Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a.

Nakon svih velikih stadiona, europskih večeri i utakmica pod najvećim pritiskom, u Ljubuškom su ga kolege i prijatelji dočekali u sasvim drukčijoj ulozi. Ovoga puta nije bilo kartona, VAR provjera ni spornih situacija. U središtu pozornosti bili su Ivan i Ana, a sudačka elita okupila se kako bi s njima proslavila početak novog životnog poglavlja.