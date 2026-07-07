Velika fešta u Kaštel Sućurcu: Veterani HNK Jadran slave 32 godine postojanja

Veterani HNK Jadran Kaštel Sućurac i ove godine organiziraju tradicionalnu Noć veterana, pučku feštu kojom obilježavaju 32 godine postojanja i okupljanja generacija vezanih uz klub, mjesto i sportsku tradiciju Sućurca.

Fešta će se održati u petak, 10. srpnja 2026. godine, s početkom u 20 sati, na mulu u Kaštel Sućurcu.

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Glazba, druženje i ljetna atmosfera

Posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom, zabavom i druženjem u pravoj ljetnoj atmosferi. Za dobar štimung bit će zadužena Grupa Viva, koja će zabavljati okupljene tijekom večeri.

Organizatori najavljuju i bogatu lutriju, kao i ponudu hrane i pića za sve posjetitelje.

Fešta koja okuplja Sućurac i prijatelje kluba

Noć veterana HNK Jadran već je godinama mjesto susreta brojnih mještana, prijatelja kluba, bivših igrača, sportskih zaljubljenika i gostiju koji rado dolaze podržati rad veterana.

Riječ je o manifestaciji koja uz zabavni karakter čuva i snažnu povezanost kluba s lokalnom zajednicom.

Poziv građanima

Veterani HNK Jadran pozivaju sve građane, prijatelje i goste da im se pridruže na sućuračkom mulu i zajedno proslave još jednu Noć veterana.

Organizatori zahvaljuju svim sponzorima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji fešte.