Velika fešta u Dugopolju: Sv. Roko donosi procesiju, Moto alku i humanitarnu akciju

Povodom proslave blagdana sv. Roka u zaseoku Kute na području općine Dugopolje priprema se bogat vjerski, kulturni i zabavni program. Središnja proslava održat će se u nedjelju, 16. kolovoza, a organizatori su pripremili sadržaje za sve generacije – od svečane mise i procesije do tradicionalne "Moto alke", zabave i humanitarne akcije.

Svečana misa i procesija u crkvi sv. Roka

Program na sam dan svetkovine sv. Roka započinje u 10 sati svečanom svetom misom i procesijom u crkvi sv. Roka. Misno slavlje predvodit će mjesni župnik don Mijo Grozdanić, uz sudjelovanje Velikog župnog zbora.

Vjerski dio programa tradicionalno okuplja brojne mještane, vjernike i goste koji u Kute dolaze obilježiti blagdan njihova nebeskog zaštitnika. U poslijepodnevnim satima slijedi program koji je posljednjih godina postao nezaobilazan dio proslave. Članovi Moto kluba Longfield iz Dugopolja organiziraju tradicionalnu "Moto alku". Okupljanje motociklista i njihov defile predviđeni su za 17 sati, dok će samo natjecanje započeti u 18 sati kod crkve sv. Roka. Posjetitelje očekuje i tombola, a organizatori nisu zaboravili ni najmlađe. Za njih će biti organizirana sprint alka u kojoj će se moći okušati mali "moto-alkari". Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Emilio.

Zabava ponovno ima humanitarnu dimenziju

Ovogodišnja "Moto alka" ponovno ima i snažan humanitarni karakter. Dugopoljski bajkeri udružili su snage sa Željanom Rakelom u sklopu "Projekta 120 – Bradata vožnja Extreme", a sva prikupljena sredstva bit će namijenjena "Županijskoj ligi protiv raka – Split". Na taj način organizatori, uz druženje i zabavu, žele dodatno potaknuti svijest lokalne zajednice o važnosti humanitarnog djelovanja i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Generalni sponzor događanja je Općina Dugopolje.

Ulaz na sva događanja je slobodan

Organizatori pozivaju mještane Dugopolja, stanovnike okolnih mjesta, ljubitelje motocikala i sve ostale posjetitelje da im se pridruže na proslavi sv. Roka. Ulaz na sve navedene manifestacije je slobodan.