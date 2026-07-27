VELIKA FEŠTA Stotine ljudi se okupile kod Šestanovca zbog ove tradicionalne delicije, evo u čemu je tajna

Makaruni koji se pripremaju bez jaja, suše na suncu i receptom čuvaju generacijama ponovno su bili glavne zvijezde Grabovca. Večer grabovačkih makaruna okupila je brojne posjetitelje koji su uživali u jednoj od najprepoznatljivijih gastronomskih tradicija Dalmatinske zagore, domaćoj pjesmi i bogatom kulturnom programu.

Manifestaciju je na Goričaju organizirala Udruga Liberi ex Grabovac (Dica Grabovca) pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Općine Šestanovac s ciljem očuvanja običaja koji se u Grabovcu i okolnim zaseocima prenose s koljena na koljeno. Svečanost su otvorili zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić i načelnik Općine Šestanovac Martin Merčep, koji su rezanjem prigodne torte ukrašene grabovačkim makarunima, koju je izradila Ana Birčić, službeno označili početak večeri.

Titulu najbolje u pripremi grabovačkih makaruna ove je godine osvojila Danijela Čikeš. Drugo mjesto pripalo je Miji Čikešu, dok je treća bila Silvija Dundić. Posebno priznanje za vrijedne ruke uručeno je Mariji Čikeš. Najuspješniji natjecatelji osvojili su i prigodna 3D staklena priznanja s grbom Grabovca te novčane nagrade.

Tajna grabovačkih makaruna

Grabovački makaruni razlikuju se od drugih vrsta tjestenine po jednostavnom, ali zahtjevnom načinu pripreme.

„Tijesto se radi isključivo od brašna, vode i soli, bez jaja, zbog čega ga je znatno teže zamijesiti i oblikovati. Nakon izrade makaruni se obavezno suše na suncu, a potom kuhaju 20 do 25 minuta jer su deblji od klasične tjestenine. Poslužuju se uz provar, odnosno mladi sir, i otopljeni maslac“, pojasnili su organizatori.

Čuvanje tradicije

Uz mirise domaće kuhinje, manifestaciju su obogatili tradicionalna narodna nošnja, ganga i nastup KUD-a "Radobilja" iz Katuna, koji su posjetitelje vratili u vremena kada su grabovački makaruni bili nezaobilazan dio svjetovnog dijela proslave Male Gospe.

Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvati običaje i prenijeti ih mlađim generacijama, ali i povezati ljude iz Grabovca i susjednih mjesta.

„Drago nam je što su grabovačke makarune prihvatili i stanovnici okolnih mjesta. Vjerujemo da ćemo u budućnosti zajedno predstavljati i druge lokalne varijante makaruna, rastovačke, zagvoške, medovačke i druge, te kroz zajedničku gastronomsku baštinu nastaviti njegovati druženje i tradiciju“, poručili su.

Ovogodišnja večer Grabovačkih makaruna završila je dodjelom nagrada najboljim natjecateljima, zahvalama sponzorima i koncertom zadarske grupe Puntamika, koja je zaključila još jedno uspješno izdanje ove sve popularnije gastronomske manifestacije.