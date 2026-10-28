Velika europska država razmatra drastičnu mjeru: Na autocestama bi se uskoro moglo voziti samo 80 km/h

Suočena s napetostima na švicarskom energetskom tržištu, Švicarska je u petak pustila u promet 45 milijuna litara dizelskog goriva, što čini gotovo 4 % obveznih zaliha. Ta količina je dovoljna za 900.000 punjenja spremnika od 50 litara. Suočen s vrlo neizvjesnom situacijom, Savezni ured za nacionalnu gospodarsku opskrbu (FONES) razmatra radikalnije mjere. Prema pisanju lista Aargauer Zeitung, ured je uputio prijedlog drugim saveznim tijelima i Saveznoj kancelariji na savjetovanje, prenosi Revija HAK.

Prijedlog uključuje privremeno ograničenje brzine od 80 km/h na švicarskim autocestama. Na upit lista Aargauer Zeitung, glasnogovornik Saveznog ureda za nacionalnu gospodarsku opskrbu pojasnio je da su ove jeseni održana interna savjetovanja radi pripreme za provedbu te mjere. Savezni ured za nacionalnu gospodarsku opskrbu ne navodi kolike se uštede goriva očekuju. Ako se nestašica pogorša, ovo bi se ograničenje moglo uvesti kako bi se smanjila potrošnja te uz korištenje obveznih zaliha, ublažili pritisci na opskrbu. Prije uvođenja ograničenja brzine na autocestama, država bi mogla pozvati javnost na štednju goriva. Prema mjerama predstavljenim na internetskoj stranici Saveznog ureda za nacionalnu gospodarsku opskrbu, to bi uključivalo poticanje zajedničkog korištenja automobila (carpooling) i korištenje javnog prijevoza.