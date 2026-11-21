Na području Zakučca kod Omiša priprema se novi elektroenergetski zahvat koji bi trebao obuhvatiti izgradnju 110-kilovoltnog GIS postrojenja. Hrvatski operator prijenosnog sustava, odnosno HOPS, raspisao je javnu nabavu za izradu projektne dokumentacije, čija je procijenjena vrijednost 470.000 eura bez PDV-a. Riječ je o pripremi budućeg zahvata u rasklopnom postrojenju Zakučac, a navedeni iznos odnosi se isključivo na projektiranje, ne na samu izgradnju.

Što se planira izgraditi u Zakučcu

Predmet nabave jest izrada dokumentacije za novo 110 kV GIS postrojenje, odnosno visokonaponsko rasklopno postrojenje s plinom izoliranom opremom. Takva se tehnologija koristi u elektroenergetskim sustavima za smještaj rasklopne opreme u kompaktnijem, zatvorenom sustavu. U Zakučcu se, prema dokumentaciji, planira i nova zgrada u kojoj bi bilo smješteno buduće GIS postrojenje.

Projekt će obuhvatiti izradu idejnog rješenja, elektrotehničkih, građevinskih, arhitektonskih i strojarskih projekata te planiranje nove infrastrukture na platou postrojenja. Predviđena je i projektna dokumentacija kabelskih veza, sekundarne opreme te uklapanja budućeg postrojenja u postojeći elektroenergetski sustav. U dokumentaciji se spominje i elaborat uklanjanja postojećeg vanjskog postrojenja, što pokazuje da se pripremaju zahvati i na sadašnjoj infrastrukturi.

Istraživat će se teren, električna i magnetska polja

Osim izrade tehničkih projekata, nabava obuhvaća niz stručnih istraživanja i elaborata. Među njima su geotehnička istraživanja, geoelektrična mjerenja, proračuni električnog i magnetskog polja te analiza prenaponskih pojava. Predviđeni su i elaborati zaštite od požara, zaštite na radu te zaštite od buke i vibracija.

Takva dokumentacija važna je za pripremu zahvata i utvrđivanje uvjeta koje buduće postrojenje mora zadovoljiti. Sama činjenica da se izrađuju navedeni elaborati ne znači da su na postojećoj lokaciji utvrđeni nedopušteni utjecaji na okoliš ili sigurnosni nedostaci. Riječ je o sastavnom dijelu projektne pripreme zahtjevnog elektroenergetskog objekta.

Projektiranje bi moglo trajati dvije godine

Prema dokumentaciji javne nabave, predviđeno trajanje usluge iznosi 24 mjeseca, a rok za dostavu ponuda je 30. studenoga 2026. u 9 sati. Izrađivač dokumentacije trebao bi pripremiti i troškovnike, pribaviti potrebne posebne uvjete te izraditi i podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. To znači da je pred projektom još niz administrativnih i tehničkih koraka prije mogućeg početka gradnje.

Zasad nije objavljena ukupna procijenjena vrijednost same izgradnje novog postrojenja niti konačan datum početka građevinskih radova. Upravo su ti podaci važni za razumijevanje ukupnih razmjera ulaganja u Zakučcu. Za sada je potvrđeno da HOPS pokreće opsežnu projektnu pripremu zahvata u jednom od važnih elektroenergetskih čvorišta Dalmacije.