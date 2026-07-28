VELIKA CRKVENA AFERA Državno odvjetništvo istražuje zataškavanje zlostavljanja dječaka

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potvrdilo je za DNEVNIK.hr da provodi izvide u slučaju višegodišnjeg seksualnog zlostavljanja u sjemeništu i njegova sustavnog zataškavanja unutar Katoličke Crkve u Hrvatskoj.

Iz tužiteljstva je službeno potvrđeno da imaju u radu predmet na koji se odnosi upit novinara DNEVNIK.hr-a Vanje Moskaljova te da poduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdilo postoje li osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Riječ je o slučaju dugogodišnjeg seksualnog zlostavljanja maloljetnog polaznika sjemeništa na zagrebačkoj Šalati, koje je započelo ranih 2000-ih, a trajalo je desetak godina i nastavilo se tijekom njegova studija u Đakovu. Zlostavljanje je na žrtvu ostavilo teške posljedice poput posttraumatskog stresnog poremećaja i ovisnosti.

Iako su s ovim slučajem godinama bili upoznati hrvatski biskupi, pa i bečki nadbiskup kardinal Christoph Schönborn, koji je višekratno alarmirao hrvatski episkopat i sam Vatikan, slučaj se godinama zataškavao. Zlostavljač, danas visoko pozicionirani svećenik u HBK-u, nije bio sankcioniran.

Slučaj je nadležnim tijelima službeno prijavljen tek dolaskom novog požeškog biskupa Ive Martinovića. Potvrda iz tužiteljstva da su izvidi u tijeku prvi je službeni korak pravosudnih tijela u istraživanju ove višegodišnje afere.