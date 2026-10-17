Velika Britanija uvodi stroge zabrane pornografskog sadržaja: Za objavljivanje prijeti do pet godina zatvora

Velika Britanija od 6. studenoga uvodi nova ograničenja za određene vrste ekstremnog pornografskog sadržaja, a osobe koje prekrše zakon mogle bi se suočiti s višegodišnjim zatvorskim kaznama. Nove mjere obuhvaćaju prikaze gušenja i davljenja, seksualnih odnosa među članovima obitelji te sadržaje u kojima se odrasle osobe predstavljaju kao djeca mlađa od 16 godina.

Kako prenosi Sky News, britanske vlasti žele spriječiti širenje materijala za koje smatraju da mogu pridonijeti normalizaciji seksualnog nasilja i štetnih obrazaca ponašanja.

Zabrana se neće odnositi samo na stvarne situacije nego i na određene inscenirane prikaze koji izgledaju realistično.

Pod zabranu dolaze tri kategorije sadržaja

Prema novim pravilima, kazneno će se sankcionirati posjedovanje i objavljivanje pornografskih materijala koji realistično i eksplicitno prikazuju tri vrste sadržaja.

Prva kategorija uključuje seksualne prikaze gušenja ili davljenja druge osobe. U tom slučaju zabrana će obuhvatiti i realistične prikaze izrađene uz pomoć umjetne inteligencije.

Druga kategorija odnosi se na penetrativne seksualne odnose među članovima obitelji, ali i na snimke u kojima glumci samo predstavljaju osobe u rodbinskom odnosu.

Treća skupina obuhvaća pornografske sadržaje u kojima se najmanje jedna odrasla osoba prikazuje kao dijete mlađe od 16 godina.

Britanska vlada naglašava da je važan kriterij realističnost prikaza, zbog čega se zabrana može primjenjivati i na sadržaje u kojima su svi sudionici punoljetni.

Vlada želi smanjiti nasilje nad ženama i djevojčicama

Uvođenje novih mjera dio je šire strategije britanske vlade, koja je postavila cilj prepoloviti nasilje nad ženama i djevojčicama tijekom sljedećih deset godina.

Ministrica pravosuđa Alex Davies-Jones upozorila je da su nasilni i ekstremni pornografski sadržaji i dalje lako dostupni na internetu te da mogu utjecati na način na koji ljudi, osobito mlađe generacije, doživljavaju seksualnost i partnerske odnose.

Istaknula je da cilj novih propisa nije kažnjavanje bezopasnih seksualnih sklonosti, nego ograničavanje materijala koji prikazuju nasilje kao prihvatljiv dio intimnih odnosa.

Prema njezinim riječima, takvi sadržaji mogu stvoriti iskrivljenu sliku o zdravim odnosima i otežati razlikovanje prihvatljivog ponašanja od nasilja.

Podrška novim pravilima stigla i iz redova konzervativaca

Zabranu je podržala i konzervativna članica Doma lordova Gabby Bertin, koja je 2025. godine provela neovisnu analizu regulacije pornografije.

U svojem istraživanju posebno je upozorila na moguće posljedice pornografskih prikaza davljenja žena, kao i na sadržaje koji uključuju inscenirane obiteljske seksualne odnose i odrasle osobe koje glume maloljetnike.

Bertin smatra da su nove zakonske odredbe važan korak prema snažnijoj zaštiti korisnika interneta i jasnijem postavljanju granica za pornografsku industriju.

Poručila je da se zakonodavnim promjenama, učinkovitijim nadzorom i strožom regulacijom šalje poruka internetskim kompanijama da se ekstremni i nasilni sadržaji ne mogu tolerirati.

Zatvorske kazne i milijunske novčane sankcije

Nove odredbe dio su britanskog Zakona o kriminalu i policiji iz 2026. godine.

Za posjedovanje zabranjenih materijala predviđena je kazna do dvije godine zatvora, dok se njihovo objavljivanje može kazniti zatvorom u trajanju do pet godina.

Odgovornost će snositi i internetske platforme, koje će morati poduzimati aktivne mjere za sprječavanje širenja nezakonitih sadržaja.

To uključuje procjenu rizika, prepoznavanje zabranjenih materijala i njihovo uklanjanje s internetskih servisa.

Britanski regulator Ofcom imat će ovlasti kažnjavati kompanije koje ne ispune propisane obveze. Novčane kazne mogu dosegnuti 18 milijuna funti ili deset posto relevantnog godišnjeg globalnog prihoda kompanije, ovisno o tome koji je iznos veći.

Britanske vlasti očekuju da će kombinacija kaznene odgovornosti pojedinaca i strožeg nadzora digitalnih platformi smanjiti dostupnost ekstremnih pornografskih sadržaja te otežati njihovo daljnje širenje internetom.