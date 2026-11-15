Velika borba Solinjanke u Areni Zagreb: Helena Vuković bila nadomak bronce, evo što je poručila nakon poraza

Hrvatska judašica Helena Vuković, članica JK Solin, ostala je nadomak medalje na Grand Prixu Zagreb. U odlučujućoj borbi za broncu u kategoriji iznad 78 kilograma poražena je od Francuskinje Fontaine te je natjecanje završila na petom mjestu. Hrvatska reprezentacija turnir je zaključila s jednom medaljom, broncom Ive Oberan.

Posljednjeg dana Grand Prixa Zagreb, održanog u Areni Zagreb, nastupilo je deset hrvatskih predstavnika koji su ukupno ostvarili pet pobjeda. Najbliže pobjedničkom postolju bila je Helena Vuković, osvajačica Grand Slama u Abu Dhabiju, koja je još jednom potvrdila da pripada među najbolje judašice svoje kategorije.

Solinjanka se borila za broncu, ali iskusna Francuskinja bila je uspješnija

Članica JK Solin natjecanje je otvorila pobjedom protiv Kazahstanke Berlikaš u osmini finala. U četvrtfinalu ju je zaustavila Novozelanđanka Andrews, no Vuković se kroz repasaž vratila u borbu za odličje svladavši Tunižanku Dhawedi. U odlučujućem susretu za broncu čekala ju je iskusna Francuskinja Fontaine, osvajačica čak 18 medalja na IJF World Touru. Unatoč velikoj podršci zagrebačke publike, hrvatska predstavnica poražena je na yuko. Nakon borbe nije skrivala razočaranje, ali ni zadovoljstvo napretkom koji ostvaruje. "Dosta puta sam se već borila protiv nje i veseli me što je svako natjecanje sve bolje, iako gubim. Nadam se da ću sljedeći put pobijediti. Žao mi je što sam izgubila pred zagrebačkom publikom i što joj, koliko god bila nevjerojatna podrška, nisam mogla uzvratiti pobjedom. Velika je razlika u kilaži, ali takva je to kategorija, ima svojih prednosti i mana", izjavila je Vuković.

Splićanin Mikita Sviryd završio na sedmom mjestu

Do plasmana među osam najboljih stigao je i Mikita Sviryd, član AJK Student, koji je u kategoriji iznad 100 kilograma zauzeo sedmo mjesto.

Sviryd je u osmini finala pobijedio Austrijanca Hegyija, ali ga je u četvrtfinalu zaustavio Nijemac Kone. U repasažu je izgubio od Kazahstanca Kažibajeva, čime je završio svoj nastup. "Nisam zadovoljan današnjim nastupom. Izgubio sam zadnje dvije borbe jer su suparnici bili bolji, ali mislim da će u budućnosti biti drugačije i bolje. Vraćam se nakon ozljede, koju sam zadobio na Mediteranskim igrama i još lovim formu, a do kraja godine čekaju me Grand Slam u Tokiju i Masters, na kojem nastupa 36 najbolje rangiranih boraca, tako da moram raditi još jače", poručio je Sviryd.

Posebno je istaknuo povezanost sa Splitom i hrvatskom reprezentacijom. "Već pet godina živim u Splitu i trudim se boriti za hrvatsku zastavu. Ženska reprezentacija je trenutno bolja, ali muška ima budućnost i perspektivne borce koji postižu dobre rezultate", dodao je.

Nastupili i judaši iz Kaštela, Dubrovnika i splitskih Pujanki

U kategoriji do 78 kilograma Petrunjela Pavić iz JK Dubrovnik 1966 pobijedila je Libanonku Chayeb, a potom u osmini finala izgubila od Venezuelanke Rodriguez. Lorena Perković iz JK Zagreb svladala je Cipranku Michaelidou, nakon čega ju je zaustavila Australka Swan. Karla Kulić, predstavnica splitskog JK Pujanke, poražena je od Britanke Reid. U muškoj konkurenciji, u kategoriji do 90 kilograma, Josip Bulić iz JK Fortitudo izgubio je od Ukrajinca Bubyra, Dominik Družeta iz JK Istarski borac od Uzbekistanca Bobonova, a Bruno Rozga iz JK Kaštela od Chena iz Kineskog Taipeija.

Bez pobjede je ostao i Lovre Mrković iz JK Pujanke, kojeg je svladao Belgijac Christiaens. U kategoriji do 100 kilograma Ivan Rozga, također član JK Kaštela, poražen je od Gvinejca Keite.

Hrvatska turnir završila s jednom medaljom

Grand Prix Zagreb tako je za hrvatsku reprezentaciju završio s jednim odličjem. Broncu je osvojila Iva Oberan u kategoriji do 63 kilograma, dok je Helena Vuković petim mjestom ostvarila najbolji hrvatski rezultat posljednjeg dana natjecanja. Iako je medalja ostala nedohvatljiva, nastup solinske judašice pokazao je da se može ravnopravno boriti s iskusnim suparnicama iz svjetskog vrha.