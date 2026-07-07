Velika borba s vatrom kod Metkovića: Močvarni teren otežava gašenje požara

Aktivan je požar kod Metkovića, na graničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Dojava o požaru je zaprimljena u 6:00 sati. Riječ je o požaru trstike u močvarnom području prirodnog rezervata. Na terenu je ukupno 16 vatrogasaca sa 7 vozila iz JVP Metković i DVD-a Metković i Vid. Na gašenju su angažirana ukupno 2 protupožarna zrakoplova CL-415 te jedan Air Tractor koji je preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja.

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Močvarni teren u potpunosti otežava kretanje vatrogasaca, dok vozila isključivo mogu djelovati s ceste. Vatrogasci aktivno rade na sprečavanju širenja požara na obližnje plastenike i poljoprivredne površine te saniraju rubove požarišta. Intervencija je i dalje u tijeku.

- Trenutno stanje je puno bolje. I zemaljske i zračne snage su odradile dobar posao. Nastavljamo i dalje s gašenjem, a kroz noć ćemo organizirati dežurstvo na požarištu - rekao je zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.