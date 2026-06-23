Velika bijela psina ulovljen u Jadranu: Novo istraživanje potvrdilo identifikaciju kod Rogoznice

Međunarodni tim znanstvenika objavio je novo istraživanje koje potvrđuje da je morski pas ulovljen kod Rogoznice u rujnu 2023. godine doista bio mladi primjerak velike bijele psine, čime je dobila novi epilog višegodišnja rasprava među stručnjacima.

Na radu objavljenom u međunarodnom znanstvenom časopisu Journal of Marine Science and Engineering sudjelovalo je više od 20 znanstvenika iz različitih dijelova svijeta, uključujući stručnjake iz SAD-a, Austrije, Grčke, Novog Zelanda, Japana, Hrvatske i Crne Gore.

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Podsjetimo, nakon što su hrvatski znanstvenici objavili rad o mladom primjerku velike bijele psine iz hrvatskog dijela Jadrana, u kasnijem znanstvenom komentaru osporena je identifikacija ulovljene životinje. Time je otvorena stručna rasprava o tome radi li se zaista o velikoj bijeloj psini ili o nekoj drugoj vrsti.

Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo ističu kako su kritički osvrti sastavni dio znanstvenog procesa.

„Kritički i argumentirani komentari važan su dio znanstvenog diskursa, jer znanstvene spoznaje moraju biti otvorene stručnoj provjeri i raspravi. Zato smo, zajedno s međunarodnim timom stručnjaka za velike bijele psine i srodne vrste sa skoro svih kontinenata, detaljno analizirali dostupne podatke kako bismo provjerili argumente iz komentara i bolje objasnili identifikaciju“, poručili su iz Instituta.

Identifikaciju je dodatno otežala činjenica da je ulovljeni morski pas nakon fotografiranja prodan restoranu, zbog čega znanstvenici nisu imali mogućnost provesti dodatne analize na samom primjerku.

Novo istraživanje nastalo je upravo kao odgovor na osporavanja prvotne identifikacije, a autori zaključuju da dostupni podaci podupiru tvrdnju da je riječ o mladom primjerku velike bijele psine.

Iz Instituta naglašavaju kako fotografije i informacije koje dostavljaju građani mogu imati veliku vrijednost za istraživanje rijetkih morskih vrsta, ali samo ako prođu temeljitu stručnu provjeru.

„U Jadranu, gdje su susreti s velikim bijelim psinama iznimno rijetki, fotografije i informacije građana mogu biti dragocjen izvor podataka, ali samo ako prođu pažljivu stručnu provjeru. Kada se analiziraju sustavno i kritički, takvi podaci mogu znatno pridonijeti boljem poznavanju, praćenju i zaštiti rijetkih morskih vrsta“, navode iz Instituta.

Velika bijela psina strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj, a njezina pojava u Jadranu bilježi se vrlo rijetko. Upravo zato svaki potvrđeni nalaz predstavlja vrijedan doprinos boljem razumijevanju njezine prisutnosti i kretanja u Jadranskom moru.