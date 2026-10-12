Velika akcija USKOK-a u Splitu, Kaštelima i Zagrebu! U tijeku uhićenja više osoba

Na području Splita, Kaštela i Zagreba u tijeku je velika policijska akcija po nalogu USKOK-a. Više osoba sumnjiči se za sudjelovanje u zločinačkom udruženju povezanom s nedozvoljenom trgovinom duhana.
U ponedjeljak, 12. listopada, u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Zagreba, Splita i Kaštela, potvrdio je USKOK.
Akciju po nalogu USKOK-a provode policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske u suradnji s kolegama iz Policijske uprave zagrebačke.
Prema dosad objavljenim informacijama, kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su, djelujući u sastavu zločinačkog udruženja, počinile kaznena djela povezana s nedozvoljenom trgovinom duhana.
USKOK najavio daljnje postupanje
Policijska akcija i hitne dokazne radnje još su u tijeku, a zasad nisu objavljeni detalji o broju osumnjičenih osoba niti o količini duhana obuhvaćenoj istragom.
Iz USKOK-a su poručili kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu.