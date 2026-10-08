Velika akcija USKOK-a od ranog jutra: Na meti poznata kriminalna skupina, istražitelji češljaju i poslove sa zemljištima

Uskok je jutros pokrenuo novu veliku akciju. Kako neslužbeno doznaju 24sata, na meti su pripadnici tzv. Čepinske skupine. Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage.

Opet je cilj, prema informacijama 24sata, više puta uhićivani Dragan Baković-Bambur, ali i njegovi suradnici. Navodno su još trojica pod pretragama, uključujući Stipu Barišića Moljca, ali i poduzetnika bliskog skupini Damira Ivića i čini se načelnika Čepina Dražena Tonkovca.

Neslužbeno, radi se o zamjeni zemljišta...