Velika akcija u Žrnovnici: volonteri čistili rijeku i mjesto, Šuta: "Grad treba dodatno angažirati čišćenje Žrnovnice"

Žrnovnica je danas ponovno bila u znaku velike volonterske akcije. Udruga Žrvanj organizirala je svoju 14. ekološku akciju čišćenja rijeke Žrnovnice, šetnice uz njezine obale, ulica i drugih dijelova mjesta, okupivši sudionike različitih generacija.

Akcija je počela u 9 sati okupljanjem u Bašti, u središtu Žrnovnice, nakon čega su volonteri podijeljeni u više grupa. Svaka je dobila svoju dionicu, a većina ekipa krenula je uz rijeku sve do njezina ušća, dok su druge čistile lokacije unutar samog mjesta.

Uz članove Udruge Žrvanj i brojne mještane, u akciju su se uključili učenici, članovi udruga, vatrogasci, planinari, ronioci, pripadnici HGSS-a i drugi volonteri.

Posebno važan dio akcije već godinama čine djeca. Organizatori ističu da njihovo sudjelovanje nije samo simbolično jer količina otpada koju prikupe ne zaostaje mnogo za onom koju prikupe odrasli, a istodobno se kod najmlađih razvija svijest o važnosti očuvanja okoliša.

Šuta: „Vidjeli smo stvarno stanje i neodgovornost“

Akciji se pridružio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je zahvalio Udruzi Žrvanj na dugogodišnjem angažmanu.

„Prije svega želim se zahvaliti i dati punu podršku Udruzi Žrvanj, koja svake godine pokazuje koliko je bitno brinuti o zaštiti okoliša. Imali smo priliku vidjeti stvarno stanje i neodgovornost, kako i na koji način se otpad baca po okolišu“, rekao je Šuta.

Dodao je kako je važno da i građani osobnim primjerom pokažu odgovornost prema prostoru u kojem žive.

"Drago mi je da smo ovim malim doprinosom pokazali koliko je bitno sudjelovati, biti ekološki osviješten i zaštititi našu prirodu i okoliš. Ovakve akcije su hvalevrijedne i uvijek ih treba podržavati", kazao je.

"Bilo je guma, dijelova vozila, papira i plastike“

Na pitanje što su tijekom akcije pronalazili uz ceste i rijeku, gradonačelnik je nabrojio različite vrste otpada.

"Od guma, određenih dijelova vozila, papira, plastike, svega", rekao je Šuta.

Posebno ga je, kaže, iznenadilo stanje u samom centru Žrnovnice.

"To je jedna stvar koju sam ovdje zaključio – Grad Split treba dodatno angažirati čišćenje samog centra i osobu koja će biti isključivo zadužena za to. Informacija koju sam dobio ovdje na terenu jest da vrijeme koje se daje za Mjesni odbor Žrnovnica nije dovoljno", rekao je.

Najavio je da će se taj segment pojačati kako bi problema s otpadom bilo što manje.

"Odlaganje otpada u samom centru jako je loša poruka. Apeliram na sve da budu maksimalno odgovorni, da razdvajaju otpad jer je to naša zakonska obveza i jednostavno moramo sve učiniti", poručio je.

Pohvalio djecu i njihove nastavnike

Šuta je posebno izdvojio djecu i mlade koji su sudjelovali u akciji.

"Čini mi se da su mlađi, sva djeca koja su u osnovnoj školi i vrtiću, pa čak i srednjoškolci, više osviješteni od nas. Svaka čast profesorima na edukaciji i djeci koja su se odazvala, to je stvarno hvalevrijedno", rekao je.

Zahvalio je i gradskoj tvrtki Čistoća na radu te izrazio želju da se nastavi suradnja Grada, lokalne zajednice i Udruge Žrvanj.

"Neka se ovako nastavi dobra suradnja lokalne zajednice, ali isto tako i Udruge Žrvanj, koja stvarno pokazuje kako se svojim doprinosom i radom može dati dobar primjer", zaključio je Šuta.

Akcija koja traje već 14 godina

Ekološka akcija u Žrnovnici održava se već četrnaestu godinu. Organizatori su uoči ovogodišnjeg izdanja podsjetili da se prethodnih godina tijekom jedne akcije znalo prikupiti između dvije i tri tone različitog otpada, koji se potom razvrstava.

Podršku ovogodišnjoj akciji dali su Općina Podstrana, Čistoća Split, Parkovi i nasadi, Crveni križ Split, DVD Žrnovnica, Javna ustanova More i krš te brojni drugi partneri.

Nakon nekoliko sati čišćenja, za sudionike je oko podneva organiziran zajednički ručak, čime je završilo još jedno izdanje akcije koja već godinama okuplja Žrnovčane i njihove goste oko zajedničkog cilja – čišćeg mjesta i očuvane rijeke.