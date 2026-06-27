Velika akcija u Vranjicu: Ronioci s morskog dna izvukli oko 500 kilograma otpada

U Vranjicu je održana velika ekološka akcija čišćenja podmorja tijekom koje je s morskog dna izvađeno oko 500 kilograma otpada. Akciju je organiziralo Društvo Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s ronilačkim klubovima DVD Vranjic, UPA Rostrum i REK Solin.

Čišćenje je započelo u 9 sati, a nakon dva sata ronjenja iz podmorja su izvađene brojne vreće otpada. U samoj akciji sudjelovalo je 30 ronilaca, dok su veliku pomoć na površini pružili lokalni stanovnici s ribarskim brodicama, koji su izvlačili prepune vreće morskog otpada.

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Pomoć pružili mještani, volonteri i lokalne inicijative

Ekološka akcija provedena je uz podršku Mjesnog odbora Vranjic i građanske inicijative "Mjesto koje hoće živjeti". U logističkom dijelu sudjelovalo je oko stotinu volontera i mještana, koji su svojim angažmanom pomogli da akcija bude uspješno provedena.

Organizatori ističu kako je cilj akcije bio ukloniti otpad iz mora, ali i dodatno osvijestiti važnost odgovornog odnosa prema prirodi, moru i okolišu.

"Vranjic treba biti na ponos današnjim i budućim generacijama"

Iz građanske inicijative "Mjesto koje hoće živjeti" poručuju kako ovakve akcije šalju važnu poruku zajedništva i brige za prostor u kojem ljudi žive.

Cilj je, kako navode, potaknuti zajedništvo i dodatno osvijestiti javnost o važnosti očuvanja mora i bioraznolikosti, kako bi Vranjic uz ovakve akcije bio na ponos današnjim i budućim generacijama, a ne samo simbol onečišćenja.