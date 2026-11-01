Velika akcija u Srbiji: Uhićen šef kriminalističke policije, sumnjiči ga se za zlouporabu položaja i nasilje nad osumnjičenicima

Prema informacijama koje prenose srbijanski mediji, policija je po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu uhitila načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička zbog sumnje na zlouporabu službenog položaja.

U sklopu istog slučaja priveden je i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović.

Kako doznaje Tanjug, dvojica visokopozicioniranih policijskih dužnosnika sumnjiče se za nezakonito postupanje povezano sa slučajem poznatim kao „Senjak”, ali i za navodno fizičko zlostavljanje pojedinih osumnjičenika tijekom policijskih ispitivanja.

U središtu istrage slučaj ubojstva na Senjaku

Slučaj koji se povezuje s uhićenjima odnosi se na ubojstvo Aleksandra Nešovića, poznatog pod nadimkom Baja, kojeg su mediji povezivali s jednim od beogradskih kriminalnih klanova.

Prema dostupnim informacijama, Nešović je ubijen 12. svibnja u restoranu „27” na Senjaku, jednom od beogradskih naselja.

Za izravno počinjenje ubojstva osumnjičen je Saša Vuković, poznat pod nadimkom Boske, koji se nalazi u pritvoru.

Posebnu pozornost javnosti izazvale su okolnosti pronalaska Nešovićeva tijela. Ono je pronađeno u bačvi zakopanoj u blizini Jarkovačkog jezera, nedaleko od Inđije.

Istraga tog ubojstva otvorila je i pitanja o mogućem nezakonitom postupanju pojedinih policijskih službenika.

U slučaju se spominjao i bivši načelnik beogradske policije

U vezi sa slučajem ranije je bio uhićen i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić.

Prvotno se sumnjalo da je ubojstvo počinjeno u njegovoj prisutnosti te da je zajedno s trojicom policijskih službenika iz svojeg osiguranja sudjelovao u uklanjanju tragova zločina.

Međutim, kaznene prijave povezane s tim sumnjama naknadno su odbačene.

Novo uhićenje dvojice visokih policijskih dužnosnika ponovno je usmjerilo pozornost na postupanje policije tijekom istrage ovog slučaja.

Tko je Marko Kričak?

Marko Kričak imenovan je načelnikom Uprave kriminalističke policije 30. prosinca 2025. godine, nakon što je obnašao dužnosti u Jedinici za zaštitu osoba i objekata.

Njegova karijera uključuje rad u srbijanskoj Sigurnosno-informativnoj agenciji (BIA), kao i u policijskim službama zaduženima za borbu protiv organiziranog kriminala.

Kričak je široj javnosti postao poznat i zbog optužbi za policijsko nasilje tijekom prosvjeda u Srbiji. Studentica Nikolina Sinđelić ranije je protiv njega podnijela kaznenu prijavu zbog navodnih prijetnji i brutalnosti.

Unatoč kontroverzama koje su pratile njegovo imenovanje, Kričak je krajem prošle godine preuzeo jednu od najvažnijih funkcija u srbijanskoj kriminalističkoj policiji.

Tužiteljstvo treba objaviti detalje

Prema izvještajima Tanjuga i srbijanskih medija, uhićenja su provedena u akciji Službe za borbu protiv korupcije.

Istražitelji, među ostalim, provjeravaju navode o premlaćivanju osumnjičenika tijekom policijskih ispitivanja. Ranije su nadležnom tužiteljstvu proslijeđeni iskazi četvorice osumnjičenih koji su tvrdili da su bili izloženi policijskom nasilju.

Očekuje se da će Više javno tužiteljstvo u Beogradu objaviti dodatne pojedinosti o sumnjama koje se stavljaju na teret Kričku i Sekuloviću.

Uhićenje dvojice visokih policijskih dužnosnika otvorilo je nova pitanja o zakonitosti postupanja policije u istrazi jednog od najpoznatijih beogradskih slučajeva ubojstva. Pritom valja naglasiti da su obojica zasad osumnjičenici te da njihova kaznena odgovornost nije utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom.