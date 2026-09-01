Velika akcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Čiste se jame i špilje, otpad ugrožava i izvore pitke vode

Nakon što je prošle godine iz ponora Lastovnjak u Dicmu uklonjena velika količina otpada, Javna ustanova More i krš i Splitsko-dalmatinska županija nastavljaju s aktivnostima zaštite krškog podzemlja. Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, trenutačno je u tijeku čišćenje triju speleoloških objekata – dvaju na Dinari i jednog u Runovićima.

Slijede nove akcije diljem Županije. Splitsko-dalmatinska županija osigurala je sredstva za čišćenje još šest speleoloških objekata – na otocima Visu i Braču te na području Dinare, Imotske krajine, Makarskog primorja i Zamosorja.

Na mrežnim stranicama Javne ustanove More i krš objavljen je javni poziv za sudjelovanje u provedbi ovih aktivnosti, na koji se mogu prijaviti aktivne speleološke udruge te svojim znanjem i iskustvom pridonijeti čišćenju i zaštiti krškog podzemlja.

Čišćenje jama i špilja zahtjevan je i odgovoran posao koji mogu obavljati samo osposobljeni speleolozi. Njihovo znanje i iskustvo ključni su za sigurnu provedbu akcija, ali i za istraživanje, praćenje stanja i zaštitu podzemlja.

„Otpad odbačen u speleološke objekte ne nestaje. On ugrožava krško podzemlje, podzemne vode koje su važan izvor pitke vode te vrijednu i ugroženu podzemnu faunu. Ovim akcijama ne uklanjamo samo otpad nego i upozoravamo na važnost odgovornog odnosa prema kršu i podzemlju“, poručuju iz Javne ustanove More i krš.

Javna ustanova More i krš i Splitsko-dalmatinska županija ovim projektom žele potaknuti daljnje speleološke aktivnosti te ojačati i promovirati rad aktivnih speleoloških udruga u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Njihov je doprinos iznimno važan za istraživanje, poznavanje, praćenje stanja i dugoročnu zaštitu osjetljivog krškog podzemlja.