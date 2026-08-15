VELIKA AKCIJA U OMIŠU Do kraja dana struja bi se trebala vratiti u 80 posto objekata

"Obavještavamo građane da se na terenu intenzivno radi na obnovi elektroenergetske mreže na opožarenom području Grada Omiša, s ciljem što skorijeg ponovnog uspostavljanja opskrbe električnom energijom", priopćio je Grad Omiš.

Trenutačno je na terenu angažirano oko 120 djelatnika HEP-a, 40–50 kooperanata, kao i brojni volonteri, odnosno ukupno oko 200 ljudi koji ulažu maksimalne napore kako bi se opskrba električnom energijom što prije normalizirala.

Prema trenutačnim procjenama, očekuje se da će do kraja dana biti ponovno uspostavljena opskrba električnom energijom za oko 80 % objekata, dok bi velika većina preostalih poteškoća trebala biti otklonjena tijekom sutrašnjeg dana.

- Pritom molimo građane za razumijevanje i strpljenje jer su na pojedinim lokacijama mogući otežani tehnički uvjeti i oštećenja, zbog čega će pojedini objekti biti priključeni nešto kasnije od ostalih - dodaju.

Ekipe na terenu nastavljaju raditi maksimalnim intenzitetom kako bi se opskrba električnom energijom u što kraćem roku vratila svim korisnicima.

"Hvala svim građanima na razumijevanju, strpljenju i suradnji, kao i svim djelatnicima, kooperantima i volonterima koji ulažu iznimne napore na terenu", poručuju.