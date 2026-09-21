Velika akcija u Omišu: Darujte krv i pomozite spasiti nečiji život

Gradsko društvo Crvenog križa Omiš u srijedu, 23. rujna, organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija će se održati u hotelu „Plaža“ u Omišu, a krv će se moći darovati od 8 do 12 sati.

Iz omiškog Crvenog križa pozivaju sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina da se odazovu akciji i svojim sudjelovanjem pomognu onima kojima je krv potrebna.

„Pozivamo sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da nam se pridruže u ovoj humanoj akciji i svojom plemenitošću pomognu sačuvati i produljiti nečiji život“, poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Omiš.

Darivanje krvi traje svega nekoliko minuta, a jedna doza može biti od presudne važnosti za pacijente kojima je krv potrebna.

Akcija darivanja krvi održava se u srijedu, 23. rujna, od 8 do 12 sati u hotelu „Plaža“ u Omišu.