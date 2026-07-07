Velika akcija policije u Dalmaciji: U apartmanima pronašli MDMA, kokain, vagu i veći iznos novca

Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom portugalskih državljana, 33-godišnjakom i 25-godišnjakom, koje se sumnjiči za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, kriminalističko istraživanje provedeno je koordiniranim postupanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske te policijskih službenika Ravnateljstva policije.

Pronađeni MDMA, kokain i digitalna vaga

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u ponedjeljak, 6. srpnja, obavljene su pretrage apartmana u Jezerima i Vodicama u kojima su osumnjičeni boravili. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela 28 vrećica ispunjenih drogom MDMA u prahu ukupne bruto težine 47,60 grama, 12 PVC vrećica ispunjenih MDMA-om u kristalima ukupne bruto težine 7,45 grama, osam PVC vrećica ispunjenih kokainom ukupne bruto težine 4,2 grama te 46 tableta MDMA.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim droge, pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i veći novčani iznos.

Predani pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 33-godišnjak i 25-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske. Kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.