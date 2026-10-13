Velika akcija policije i USKOK-a: Cigarete i duhan iz Zagreba završavali na crnom tržištu Splita i Kaštela

Policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom i službenicima Carinske uprave, dovršili su kriminalističko istraživanje nad šest osoba, državljana Republike Hrvatske (rođ.1997, 1968, 1947, 1977, 1983, 1962.godine) za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kazneno djelo nedozvoljene trgovine.

Osnovano se sumnja da je 29-godišnjak u razdoblju od početka travnja 2026. godine na teritoriju Republike Hrvatske, povezao ostale članove u zajedničko djelovanje s namjerom pribavljanja i stjecanja znatne protupravne imovinske koristi, tako da su 58-godišnjak, 79-godišnjak, 64-godišnjak kontinuiranim djelovanjem od 29-godišnjaka kupovali krijumčarene cigarete i sitno rezani duhan različitih trgovačkih marki, bez odgovarajućih, odobrenih nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, a kojima je promet ograničen ili zabranjen te su takve cigarete i rezani duhan, angažiranjem 49-godišnjaka i 43-godišnjaka prevozili iz šireg područja grada Zagreba u Dugopolje, odnosno Split radi prodaje daljnjim preprodavačima ili krajnjim kupcima, a sve radi daljnje preprodaje na ilegalnom tržištu šireg područja grada Splita i Kaštela. Na opisani način u devet navrata članovi zločinačkog udruženja su na neovlašten način kupovali i prodavali sitno rezani duhan u količini od najmanje 1360 kg i najmanje 5 tisuća kutija cigareta čime je, zbog uskraćenih carinskih i poreznih davanja oštećen državni proračun u iznosu od 188.694 €.

U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljene su dokazne radnje pretraga stanova i vozila koje koriste navedene osobe. Policijski službenici oduzeli su 195 kg rezanog duhana i 1940 kutija cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu sve osobe su predane pritvorskom nadzorniku.