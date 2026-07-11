Velika akcija na moru: U jednom danu ispisali gotovo 10.000 eura kazni, najviše zbog jedne stvari

Pojačani nadzor sigurnosti plovidbe u sklopu koordinirane akcije operativnog naziva „Sigurna plovidba 2026 Zadar“, uspješno je provedena tijekom današnjeg dana, u širem zadarskom akvatoriju.

Provedba aktivnosti pojačanog nadzora pomorskog prometa u zadarskom akvatoriju

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Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture organizirala je provedbu akcije u području nadzora Lučke kapetanije Zadar, uz podršku Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS). Pojačani nadzor pomorskog prometa proveden je temeljem Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

Glavnina aktivnosti tijekom trajanja akcije, koja je započela jutros u 09.00 sati, bila je usmjerena na kontrolu nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete, kao i nadzor nad ostalim sudionicima u pomorskom prometu.

Rezultati provedbe akcije pojačanog nadzora

U akciji je sudjelovalo 13 službenika zadarske Kapetanije i pripadajućih ispostava, sa 5 plovila.

Tijekom trajanja akcije, koja je okončana danas u 18.00 sati preplovilo se 80 nautičkih milja.

Inspekcijski nadzori provedeni su nad 31 plovilom, u okviru kojih je utvrđeno 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe.

Najviše prekršaja utvrđeno je zbog nepoštivanja propisane najviše dozvoljene brzine plovidbe (glisiranje), u kojem smislu je izrečeno 16 prekršajnih sankcija.

U preostala tri slučaja ustanovljena je prekrcanost na dva plovila, dok je u jednom slučaju ustanovljeno upravljanje plovilom bez valjanih brodskih svjedodžbi i dokumenata te jedan brod u plovidbi bez važećega tehničkog pregleda.

Ukupno je izrečeno 9.954.00 eura kazni, od čega je naplaćeno kazni u iznosu od 8.601,00 eura.

Nadzori pomorskog prometa kroz godinu i pojačane aktivnosti tijekom nautičarske sezone

Provedba akcija brzih inspekcijskih nadzora, uz svakodnevnu nazočnost službenika kapetanija na moru, prvenstveno za cilj ima edukativno – preventivnu komponentu.

Zbog porasta broja registriranih nautičkih plovila službenici lučkih kapetanija svojom prisutnošću na moru svakodnevno održavaju red u plovidbi Jadranom te u komunikaciji sa sudionicima u pomorskom prometu, ponajviše sa nautičarima, ukazuju na sve bitne aspekte sigurne plovidbe, izvijestili su iz Ministarstva.