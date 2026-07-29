Velika akcija na Jadranu: U samo osam sati ispisane kazne od gotovo 80.000 eura

Koordinirana akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa s naglaskom na sigurnost plovidbe, radnog naziva „SIGURNA PLOVIDBA 2026“, provedena je danas, 29. srpnja temeljem usvojenog Plana aktivnosti i u skladu s odredbama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

Akcija je trajala u vremenu od 10.00 do 18.00 sati, u području svih osam lučkih kapetanija.

Informacijska podrška jedinicama na moru osigurana je iz Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), odakle su svim sudionicima akcije davani podaci u stvarnom vremenu o područjima pojačanog prometa plovila, uočenim prekršajima u plovidbi te identificiranim i neidentificiranim pomorskim objektima.

U akciji je sudjelovalo ukupno 115 djelatnika lučkih kapetanija sa ukupno 35 plovila, kojima se preplovilo ukupno 1.441 nautička milja.

Izvršeno je 382 inspekcijska pregleda, pri čemu su utvrđene 182 povrede propisa, temeljem kojih je izrečeno novčanih kazni u iznosu od 79.208,49 eura, dok je na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno kazni u iznosu od 44.884,24 eura.

Inspekcijskim nadzorima izvršene su provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, broj članova posade i njihove svjedodžbe o osposobljenosti, prekrcanost putničkih brodova za jednodnevne izlete, ispuštanje crnih i sivih voda, obvezne prijave kroz sustav CIMIS, iznajmljivanje plovila te ostali sudionici i pojave u pomorskom prometu, uključujući nesavjesne plivače i ronioce.

Poseban naglasak nadzornih aktivnosti bio je usmjeren na provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, propisanoga broja članova posade, provjere posjedovanja i valjanosti svjedodžbi o osposobljenosti, provjeravala se prekrcanost putničkih brodova za jednodnevne izlete, obvezne prijave kroz sustav CIMIS, iznajmljivanje plovila, kao i ispuštanje crnih i sivih voda u more te nadzori nad svim ostalim sudionicima i pojavama u pomorskom prometu, uključujući nesavjesne plivače i ronioce.

Oni službenici lučkih kapetanija i pripadajućih ispostava, koji su tijekom trajanja akcije izvršavali redovne dnevne zadaće, u nekoliko slučajeva izvršili su akcije hitnih medicinskih prijevoza pacijenata, u najvećem broju unutar područja nadzora zadarske i splitske Kapetanije.

Uz sankcioniranje prekršitelja, akcija je imala i preventivnu te edukativnu komponentu prema svim sudionicima u pomorskom prometu, obuhvaćenima inspekcijskim nadzorima, koji su pritom upozoreni na značaj poznavanja i poštivanja sigurnosnih pravila, prije isplovljavanja i tijekom plovidbe.