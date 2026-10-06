Velika akcija izviđača: U Lovincu žele stvoriti nacionalni centar za boravak i učenje u prirodi

Savez izviđača Hrvatske pokrenuo je donacijsku akciju za prvu fazu uređenja Nacionalnog izviđačkog centra Lovinac, budućeg mjesta namijenjenog učenju, susretima i boravku u prirodi. Prikupljena sredstva bit će usmjerena na proširivanje i osposobljavanje terena za logorovanje, čime će se napraviti jedan od prvih važnih koraka u daljnjem razvoju centra.

Centar otvoren izviđačima, školama i partnerima

Iz Saveza izviđača Hrvatske ističu kako Nacionalni izviđački centar Lovinac razvijaju kao trajno mjesto koje neće biti namijenjeno samo domaćim izviđačima. Plan je da centar bude otvoren i izviđačima iz inozemstva, školama te različitim partnerskim organizacijama, uz programe usmjerene na boravak u prirodi, edukaciju i međusobno povezivanje. Organizatori akcije pozvali su članove, roditelje, prijatelje i sve podržavatelje izviđačkog pokreta da se uključe donacijama, ali i dijeljenjem informacije o akciji.

Poziv građanima da podrže projekt

Sve informacije o Nacionalnom izviđačkom centru Lovinac, kao i aktualni rezultati donacijske akcije, dostupni su na internetskoj stranici lovinac.scouts.hr. Savez izviđača Hrvatske objavio je i dodatne informacije o načinima doniranja, kao i materijale poput plakata i letaka kojima se zainteresirani mogu uključiti u promociju akcije. Cilj je zajedničkim snagama urediti prostor koji bi dugoročno trebao postati jedno od središnjih mjesta izviđačkih aktivnosti, edukacije i boravka mladih u prirodi.

Više o akciji pogledajte OVDJE.