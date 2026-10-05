Velika akcija HGSS-a na Kozjaku! Maloljetnik pao na nepristupačnom terenu, 22 HGSS-ovca krenula u akciju

Nešto iza 12 sati u nedjelju HGSS Stanica Split zaprimila je dojavu o ozlijeđenom maloljetnom planinaru koji se s još četiri osobe kretao područjem Blaca na Kozjaku, i to izvan uređene planinarske staze.

Prema prvim informacijama, mladić je tijekom prelaska stijene pao te zadobio ozljede glave i noge. Na teren je odmah upućen 21 spašavatelj HGSS Stanice Split te jedan spašavatelj HGSS Stanice Ogulin.

Nakon dolaska do unesrećenog i procjene njegova stanja utvrđeno je da ima ozljedu potkoljenice te lakše ogrebotine.

Zbog zahtjevnog i nepristupačnog terena spašavatelji su morali postaviti sidrišta te organizirati složen transport. Mladić je najprije vertikalnim, a potom kosim transportom u mariner nosiljci spušten do mjesta na kojem ga je preuzela ekipa hitne medicinske pomoći.

HGSS je nakon akcije još jednom upozorio planinare i rekreativce da ne podcjenjuju planinu, posebno kada se kreću izvan označenih i uređenih staza.

Takvo kretanje, osobito na stjenovitom i zahtjevnom terenu, nosi dodatne rizike. Iz HGSS-a zato savjetuju da se prije odlaska u planinu dobro prouče ruta i njezina zahtjevnost, provjeri vremenska prognoza te ponese odgovarajuća odjeća, obuća, dovoljno vode i osnovna oprema.

Podsjećaju i na mobilnu aplikaciju Sigurne staze, koja omogućuje pregled označenih planinarskih staza i može pomoći pri orijentaciji na terenu.