Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Münchenu proveo je veliku međunarodnu operaciju u sklopu istrage pod kodnim nazivom „Pecunia“, usmjerene protiv organizirane kriminalne skupine osumnjičene za pranje novca putem složenih prijevara s PDV-om i sustava podzemnog bankarstva.

Istražitelji sumnjaju da je na taj način oprano najmanje 120 milijuna eura.

U operaciji je sudjelovalo više od 3000 policijskih, poreznih i carinskih službenika, koji su proveli više od 300 pretraga i zapljena u 12 država, među kojima je i Hrvatska.

Akcija je provedena na području Belgije, Hrvatske, Estonije, Francuske, Njemačke, Italije, Litve, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Nizozemske i Moldavije.

Tijekom operacije zaplijenjeni su dokumenti, digitalni uređaji za pohranu podataka, velike količine gotovine, luksuzni automobili, satovi i nakit. U Belgiji, Njemačkoj i Estoniji uhićen je 21 osumnjičeni član kriminalne organizacije.

Fiktivne tvrtke izdavale račune za nepostojeće usluge

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, kriminalna organizacija kontrolirala je najmanje 22 fiktivne tvrtke u Njemačkoj koje su izdavale račune za usluge koje nikada nisu pružene.

Na nepostojeće transakcije obračunavao se PDV, a računi su potom stavljani na raspolaganje drugim tvrtkama i pojedincima koji su ih navodno koristili za ostvarivanje prava na odbitak PDV-a koji im nije pripadao.

Istodobno, fiktivne tvrtke nisu prijavljivale prihode ni primljeni PDV, niti su podmirivale porezne obveze. Procjenjuje se da je na taj način njemački državni proračun oštećen za najmanje 18,9 milijuna eura.

Novac uplaćen na račune fiktivnih poduzeća navodno se podizao u gotovini, a dio sredstava vraćao se kupcima lažnih računa.

U najmanje jednom slučaju novac je korišten za isplatu radnika zaposlenih u zaštitarskim službama koji nisu bili odgovarajuće prijavljeni u sustav socijalnog osiguranja.

U velikoj operaciji sudjelovala i hrvatska policija

U međunarodnu akciju uključene su brojne policijske, porezne, carinske i pravosudne službe, a iz Hrvatske je sudjelovao Sektor kriminalističke policije Policijske uprave istarske.

Među ostalim sudionicima operacije bili su njemački Državni ured za kriminalističke istrage Tiringije, Savezna policija, carina, porezni uredi i tužiteljstva, belgijska savezna pravosudna policija, estonske policijske, porezne i carinske službe, francuski Nacionalni ured za borbu protiv prijevara te talijanska financijska policija Guardia di Finanza.

U akciji su sudjelovala i nadležna tijela Litve, Moldavije, Nizozemske, Poljske, Rumunjske i Slovačke.

Za sve osumnjičene vrijedi presumpcija nedužnosti dok se njihova krivnja ne utvrdi pravomoćnom sudskom presudom.