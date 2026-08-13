Velika akcija darivanja krvi u Žrnovnici: Darivatelje očekuje i poseban poklon

U Žrnovnici će se u subotu, 22. kolovoza 2026. godine, održati akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi DVD-a Žrnovnica.

Akcija će se održati u Vatrogasnom domu Žrnovnica, od 9 do 12 sati, a organizatori pozivaju sve koji mogu darovati krv da se odazovu i svojim sudjelovanjem pomognu onima kojima je krv potrebna. Darivanje krvi jedna je od najjednostavnijih, ali i najvrjednijih gesta solidarnosti jer jedna doza krvi može pomoći u liječenju više pacijenata.

Organizatori su za ovu prigodu pripremili i poseban znak zahvalnosti. Svaki darivatelj na poklon će dobiti ekskluzivnu monografiju DVD-a Žrnovnica. Sve dodatne informacije o akciji dostupne su i putem Facebook stranice Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi DVD-a Žrnovnica.