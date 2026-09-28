Velik uspjeh splitskih policajaca u Zagrebu: Osvojili drugo mjesto na malonogometnom turniru

U povodu obilježavanja Dana policije 2026. i u sklopu 1. USPE Europskog policijskog sportskog tjedna, 25. rujna 2026. godine u Zagrebu je održan malonogometni turnir na kojem su sudjelovali policijski službenici iz 16 policijskih uprava, uz koordinaciju Ravnateljstva policije i Policijske akademije “Prvi hrvatski redarstvenik”.

Turnir je okupio policijske službenike iz različitih krajeva Hrvatske te kroz sport još jednom povezao kolege, potaknuo suradnju i zajedništvo.

Najuspješnije ekipe bile su:

PU ličko-senjska PU splitsko-dalmatinska PU dubrovačko-neretvanska

Pobjednicima iz PU ličko-senjske pripao je i prijelazni pehar.

Članovi malonogometne ekipe PU splitsko-dalmatinske koja je osvojila visoko drugo mjesto bili su Jure Merćep, Branimir Bušić, Vladimir Bušić, Luka Ugrin, Ivan Vladić, Jakov Bradarić Šljujo, Ivan Milas, Mario Kujundžić, Vlado Rubelj, Ante Juričić i Marin Češljar. Čestitamo našim kolegama na sportskom uspjehu.

Pehare i medalje uručili su sportaši Ivan Bertić i Vito Košar te treneri Saša Mrđenović i Marijana Kijuk.

Ovim turnirom nastavljene su aktivnosti 1. Europskog policijskog sportskog tjedna, koji se od 23. do 30. rujna održava pod okriljem USPE-a, promičući sport, zajedništvo i povezivanje policijskih službenika diljem Europe.