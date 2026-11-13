Velik odaziv Sinjana za odlazak u Vukovar i Škabrnju: Dva autobusa već popunjena, ostalo još nekoliko mjesta

Velik interes građana Sinja za sudjelovanje u obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata pokazao se i ove godine. Dva autobusa koja je Grad Sinj osigurao za besplatan odlazak u Vukovar već su potpuno popunjena, dok za putovanje u Škabrnju još ima nekoliko slobodnih mjesta. Kako su izvijestili iz Grada Sinja, građani su iskazali velik interes za odlazak u Vukovar, gdje će se obilježiti 35. obljetnica stradanja toga grada u Domovinskom ratu.

Za Škabrnju još nekoliko slobodnih mjesta

Iz Gradske uprave pozvali su sve zainteresirane koji žele posjetiti Škabrnju i odati počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama da se prijave što prije. Prijave su moguće osobno u Gradskoj upravi u ponedjeljak i utorak, 16. i 17. studenoga, od 7:30 do 15:30 sati. Građani se mogu prijaviti i putem elektroničke pošte na adresu gordana.kekez@sinj.hr ili telefonski na broj 021/708-600.

Iz Grada Sinja zahvalili su sugrađanima na velikom interesu, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na stradanja tijekom Domovinskog rata i odavanja počasti svima koji su položili živote za hrvatsku slobodu. Podsjetimo, 18. studenoga obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.