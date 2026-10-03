Velik interes u Splitu: Gabor Maté prvi put predavao u Hrvatskoj, dvorana bila prepuna

Jedan od najutjecajnijih svjetskih autora i govornika o traumi, ovisnostima te povezanosti stresa i bolesti, dr. Gabor Maté, prvi je put kao predavač gostovao u Hrvatskoj. Njegovo splitsko gostovanje privuklo je velik interes publike, a predavanje je bilo u potpunosti rasprodano. U organizaciji Harfa izdavaštva, Gabor Maté 2. i 3. listopada održao je predavanje i radionicu u Tehnološkom parku Split. Prepuna dvorana, brojna pitanja publike i velik interes za dvodnevni program potvrdili su koliko su teme kojima se Maté desetljećima bavi aktualne i među hrvatskom publikom. Program se mogao pratiti i putem prijenosa uživo, uz simultani prijevod na hrvatski jezik.

"Trauma nije ono što nam se dogodilo, nego ono što se dogodilo u nama"

Maté je u petak pred splitskom publikom govorio o traumama, kroničnom stresu, emocionalnom razvoju, povezanosti uma i tijela te utjecaju ranih iskustava na zdravlje, odnose i ponašanje u odrasloj dobi. Jedna od ključnih poruka njegova splitskog predavanja bila je da trauma nije sam događaj koji je osoba doživjela, nego rana koju je to iskustvo ostavilo u njoj.

Upravo zato, poručio je, pitanje koje bismo si trebali postavljati nije "Što nije u redu sa mnom?", nego što nam se dogodilo i na koji se način možemo nositi s posljedicama tih iskustava. Govoreći o djetinjstvu, Maté je istaknuo kako su djeca biološki stvorena osjećati i izražavati čitav raspon emocija, od radosti i znatiželje do tuge, straha i ljutnje. Kada dijete nauči da određene emocije nisu prihvatljive, može ih početi potiskivati kako bi zadržalo prihvaćanje, povezanost i bliskost s ljudima koji su mu važni. Takvi obrasci, objasnio je, mogu ostati prisutni godinama te kasnije utjecati na odnose, ponašanje i način na koji osoba brine o sebi.

Kako se iskustva iz prošlosti "zapisuju" u tijelu

Velik dio predavanja bio je posvećen odnosu uma i tijela. Maté je govorio o implicitnoj memoriji, kroničnom stresu i načinima na koje iskustva kojih se možda svjesno ni ne sjećamo mogu ostati zabilježena u našem živčanom sustavu. Posebno se osvrnuo na potiskivanje emocija, ali i na društvene obrasce zbog kojih ljudi vlastite potrebe često stavljaju iza potreba drugih.

Nakon predavanja u petak, program je u subotu nastavljen radionicom tijekom koje je Maté s publikom detaljnije istraživao teme iz svojeg međunarodnog bestselera "Mit o normalnom", uz osvrt i na knjigu "Raspršeni umovi". Interaktivniji format radionice omogućio je više prostora za pitanja, razgovor i neposredan rad s polaznicima, a ponovno su u fokusu bili odnosi između ranih iskustava, emocionalnih obrazaca, stresa i zdravlja.

Irena Orlović: "Interes je nadmašio naša očekivanja"

Iz Harfa izdavaštva ističu kako ih je odaziv publike iznimno razveselio, iako su i prije Matéova dolaska bili svjesni koliko njegove knjige imaju vjernu publiku u Hrvatskoj. "Znali smo da Gaborove knjige imaju veliku i vjernu publiku u Hrvatskoj, ali interes za njegov dolazak u Split nadmašio je naša očekivanja. Rasprodano gostovanje i reakcije koje smo dobivali prije, tijekom i nakon programa pokazali su koliko ljudi danas traži kvalitetan prostor za razgovor o traumama, odnosima, roditeljstvu, zdravlju i boljem razumijevanju sebe", kazala je Irena Orlović, osnivačica Harfa izdavaštva.

Posebno joj je, dodaje, vrijedno što je publici koja Matéa godinama poznaje kroz njegove knjige omogućeno da ga prvi put čuje uživo u Hrvatskoj. "Mislim da ova dva dana nisu bila samo događaj, nego potvrda da postoji velika potreba za ovakvim sadržajem i razgovorima", poručila je Orlović. Gostovanje u Splitu nastavak je dugogodišnje povezanosti Harfa izdavaštva s radom Gabora Matéa. Kao hrvatski izdavač njegovih knjiga, Harfa je domaćoj publici približila naslove poput "Mit o normalnom", "Kad tijelo kaže ne", "Raspršeni umovi" i "U carstvu gladnih duhova".

Teme kojima se Maté bavi nadovezuju se i na područja roditeljstva, emocionalnog razvoja, međuljudskih odnosa i mentalnog zdravlja koja su godinama u fokusu rada izdavačke kuće.

Tko je Gabor Maté?

Dr. Gabor Maté umirovljeni je liječnik koji je, nakon dvadeset godina rada u obiteljskoj medicini i palijativnoj skrbi, više od desetljeća radio s osobama suočenima s ovisnostima i mentalnim bolestima u Vancouveru. Autor je pet bestselera objavljenih na 43 jezika te međunarodno priznati govornik o ovisnostima, traumama, razvoju u djetinjstvu i odnosu stresa i bolesti. Za svoj medicinski rad i pisanje primio je Orden Kanade i nagradu za građanske zasluge grada Vancouvera, dok je njegova knjiga "The Myth of Normal: Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture" postala međunarodni i New York Times bestseller.

Njegovo prvo predavačko gostovanje u Hrvatskoj tako je upravo u Splitu okupilo velik broj ljudi zainteresiranih za teme koje povezuju emocionalna iskustva, stres, odnose i zdravlje.