Velik dio Žrnovnice u četvrtak ostaje bez vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži, brojni stanovnici Žrnovnice i okolnih naselja u četvrtak, 29. listopada, ostat će bez vode. Iz Vodovoda i kanalizacije Split pozivaju građane da se na vrijeme pripreme.

Iz splitskog Vodovoda i kanalizacije obavijestili su potrošače da će u četvrtak, 29. listopada 2026. godine, od 8 do 15 sati, zbog radova na vodovodnoj mreži doći do prekida vodoopskrbe na širem području Žrnovnice.

Bez vode će biti cijela Žrnovnica i Korešnica te područje Žminjače, osim Privora i Amižića.

Građanima upućeno važno upozorenje

Iz Vodovoda i kanalizacije mole stanovnike da unaprijed osiguraju dovoljne zalihe vode za potrebe kućanstava i poslovnih prostora.

Također, tijekom prekida vodoopskrbe preporučuje se izbjegavanje korištenja uređaja za čiji je rad potrebna voda pod tlakom iz javne vodovodne mreže.

Nakon ponovnog puštanja vode moguće je privremeno zamućenje, upozoravaju iz splitskog komunalnog poduzeća. Takva pojava može potrajati dok se ne uspostave normalni uvjeti protoka kroz vodovodnu mrežu.

Stanovnicima zahvaćenih područja savjetuje se da potrebne zalihe vode pripreme na vrijeme kako bi što lakše prebrodili najavljeni sedmosatni prekid opskrbe.