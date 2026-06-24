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Velik broj građana u četvrtak bez struje, objavljen popis ulica i naselja

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Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio potrošača na području Splitsko-dalmatinske županije u četvrtak, 26. lipnja, ostat će privremeno bez opskrbe električnom energijom.

Bez struje će od 8.30 do 13 sati biti mještani Crivca u ulicama Put starog sela (kućni brojevi 12-45), Put mlina (1-39) i Put Gnojina (1-9).

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Na području Kaštel Gomilice prekid u opskrbi električnom energijom predviđen je od 9 do 13.30 sati za dio Ulice Marka Marulića (brojevi 3-35), Ulicu fra Ante Pavlova te adresama Cesta dr. Franje Tuđmana 460 i 462.

U Splitu će od 8.30 do 12.30 sati bez električne energije biti potrošači u Ulici Matice hrvatske na brojevima 19, 21 i 23 te u Velebitskoj ulici na broju 16.

Na otoku Hvaru od 6 do 10 sati bez struje će biti naselja Prapatna, Humac, Zagradaće, Poljica i Vela Stiniva.

Privremeni prekid opskrbe električnom energijom očekuje se i u Velikom Brdu, gdje će od 8 do 11 sati bez struje biti potrošači u ulicama Put Vodenica, Put Matića, Rusendići, Put Gojaka, Planinarski put, Težačka ulica te u dijelu Ulice Mate Vladića od kućnog broja 70 do 90.

Na području Ivkovića Glavice, u zaseoku Jagnjići, prekid opskrbe električnom energijom trajat će od 8.30 do 14 sati.

Iz nadležne službe mole građane za razumijevanje te preporučuju da planiraju svoje aktivnosti sukladno najavljenim radovima.

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