VELIČANSTVENI PRIZORI U SRCU SPLITA Pojavila se carica Priska, legionari zavladali Palačom: Evo što se jučer događalo među drevnim zidinama

Neobični prizori jučer su privukli brojne poglede u samom srcu Splita. Među tisućljetnim kamenim zidovima Dioklecijanove palače pojavili su se rimski legionari, a pred posjetitelje je izišla i – carica Priska.

Nije, naravno, riječ o putovanju kroz vrijeme, iako su prizori iz centra grada barem nakratko mogli ostaviti upravo takav dojam. U srijedu, 26. kolovoza, uoči početka ovogodišnjih Štorija Dioklecijana, održano je posebno iskustvo "Priska Vivit", koje je Turistička zajednica grada Splita pripremila za predstavnike medija. Okupljanje je bilo ispred zapadnog ulaza u Dioklecijanove podrume, odakle su sudionici krenuli na turu kroz Dioklecijanovu palaču.

Priska povela goste kroz svijet star gotovo dva tisućljeća

Sudionike je kroz Palaču vodila carica Priska, u pratnji carske straže, a cijeli je program osmišljen kao svojevrsni povratak u vrijeme cara Dioklecijana. Na fotografijama s jučerašnjeg događanja vidi se gotovo filmska scena. Među antičkim zidovima stoje rimski vojnici u oklopima, s kacigama i dugim kopljima, dok se u središtu pojavljuje Priska u dugoj svijetloj haljini s carskim ukrasima. U pozadini su građani i posjetitelji koji zastaju, promatraju prizor i fotografiraju ono što se događa pred njima. Spoj svakodnevnog života današnjeg Splita i likova iz antičkog doba stvorio je posebnu atmosferu – samo nekoliko metara od turističke vreve ponovno su se pojavili legionari, carska straža i povijesni likovi.

"Priska Vivit" zamišljen je kao iskustvo koje traje između 30 i 45 minuta, tijekom kojeg se Dioklecijanova palača upoznaje iz perspektive same carice Priske. Umjesto klasičnog turističkog vođenja i pukog nabrajanja povijesnih činjenica, posjetitelji kroz priču, emociju i legendu upoznaju skrivene detalje Palače i život ljudi koji su nekada činili carski dvor.

"Ne pričamo samo o povijesti, nego dopuštamo povijesti da progovori"

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić jučer je istaknula kako je cilj ovogodišnjeg programa posjetiteljima omogućiti da povijest ne promatraju samo kroz kamen i knjige, nego da je na neki način i dožive.

"Štorije Dioklecijana i ove godine vraćaju Split u vrijeme cara Dioklecijana, ali na jedan malo drugačiji način. Naš je cilj da povijest ne ostane samo nešto što ćemo pročitati u knjizi ili vidjeti u kamenu, nego da je zaista doživimo", poručila je Vukšić.

Kako je naglasila, upravo su priče i povijesni likovi glavni način na koji se posjetitelje želi približiti Dioklecijanovu vremenu. "Zato kroz Štorije Dioklecijana naše posjetitelje uvodimo u svijet cara Dioklecijana kroz priče, likove i neposredan doživljaj. Ove godine posebno smo pripremili programe u kojima povijest pričaju sami povijesni likovi", rekla je.

Jedan od tih likova upravo je carica Priska. "Danas ćete tako upoznati Prisku, koja će nam ispričati svoju priču, dok ćete tijekom Štorija imati priliku susresti i samog Dioklecijana te čuti njegovu stranu priče", kazala je Vukšić tijekom jučerašnjeg predstavljanja.

Na kraju je sažela ideju cijele manifestacije. "Upravo je to ono što Štorije čini posebnima – ne pričamo samo o povijesti, nego dopuštamo povijesti da progovori", zaključila je.

Centar Splita na trenutak postao antička pozornica

Jučerašnji program tako je poslužio kao uvod u ovogodišnje Štorije Dioklecijana, koje počinju danas, u četvrtak.

"Priska Vivit" pritom nije zamišljen kao klasično vođenje po Dioklecijanovoj palači. Ideja je da posjetitelj prolazeći prostorima kojima su prije gotovo dva tisućljeća hodali ljudi Dioklecijanova vremena dobije osjećaj neposrednog susreta s prošlošću. Kostimi, rimski legionari, carska straža i lik Priske postaju tako dio velike žive scenografije, i to unutar autentične antičke kulise kakvu malo koji grad na svijetu može ponuditi.

A upravo je to jučer bilo moguće vidjeti u centru Splita. Dok je oko njih tekao uobičajeni život kasnoljetne večeri, među drevnim kamenjem ponovno se pojavila carica Priska, stražu su držali rimski legionari, a Dioklecijanova palača na trenutak je izgledala kao da se vratila stoljećima unatrag. Štorije Dioklecijana 2026. službeno počinju danas, dok je jučerašnji "Priska Vivit" bio svojevrsna najava manifestacije koja će povijest Splita ponovno pokušati izvući iz kamenih zidova i pretvoriti je u živu priču.