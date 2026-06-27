Velež posvetio emotivnu objavu Zlatku Daliću

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju od 23 sata u Philadelphiji očekuje odlučujući dvoboj protiv Gane u posljednjem kolu skupine L na Svjetskom prvenstvu. Ishod susreta odredit će hoće li izabranici Zlatka Dalića izboriti plasman u nokaut-fazu natjecanja.

Uoči utakmice, zanimljiva objava stigla je iz Mostara. Fudbalski klub Velež, koji danas slavi 104. rođendan, na društvenim je mrežama istaknuo dvojicu svojih nekadašnjih igrača – izbornika Hrvatske Zlatka Dalića i izbornika Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povod za objavu bio je plasman Bosne i Hercegovine u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. BiH je natjecanje u skupini završila na trećem mjestu, no kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija izborila je prolazak dalje, gdje je čeka dvoboj protiv Sjedinjenih Američkih Država.

"Na dan kada Fudbalski klub Velež Mostar obilježava svoj 104. rođendan, s posebnim ponosom izdvajamo priču koja još jednom potvrđuje veličinu našeg Kluba. Na najvećoj svjetskoj fudbalskoj pozornici čak dvojica nekadašnjih Rođenih danas uspješno predvode svoje reprezentacije i ispisuju nove stranice fudbalske historije", objavio je Velež.

U nastavku objave istaknuli su kako ih posebno raduje što su među izbornicima reprezentacija koje su izborile plasman u šesnaestinu finala upravo dvojica bivših igrača Veleža – Mostarac Sergej Barbarez na klupi Bosne i Hercegovine i Livnjak Zlatko Dalić na klupi Hrvatske.

"Obojica su ispisala još jednu lijepu stranicu svojih bogatih karijera, potvrdivši da uspjeh nije slučajnost, već rezultat predanog rada, stručnosti i posvećenosti. Njihovi rezultati na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri razlog su za ponos svih nas kojima je Velež u srcu", poručili su iz mostarskog kluba.