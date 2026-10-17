Veldin Karić fizički napadnut nakon utakmice: "Ležao je u lokvi krvi"

Nogometna utakmica između Đakovo Croatije i Marsonije ove subote završila je teškim porazom brodskog kluba, ali i ozbiljnim incidentom izvan terena. Prema neslužbenim informacijama, fizički je nakon utakmice napadnut trener Marsonije Veldin Karić.

Čovjek koji je napao Karića navodno je bio nezadovoljan jer njegov sin nije ušao u igru. U sukobu je Karić, kako se doznaje, dobio udarac zbog kojeg je zatražio liječničku pomoć, dok je napadač priveden u policiju, piše 035portal. Isti čovjek koji je navodno napao Karića već se spominjao u listopadu 2024., kada je nakon utakmice protiv Jadrana iz Luke Ploče kao tadašnji klupski dužnosnik fizički napao glavnog suca.

"Karić je ležao u lokvi krvi"

O situaciji iz Đakova pisao je i Sportalo: "Prema dostupnim informacijama, do Karića je došao otac jednog od mladih igrača Marsonije, nezadovoljan minutažom i statusom svoga sina u momčadi. Karić mu je mirno poručio kako je sastavljanje momčadi isključivo njegov trenerski posao, da će dečko dobiti priliku kada za to dođe vrijeme te da je na njemu samo da nastavi trenirati i raditi.

​Otac je na to reagirao prividnim smirivanjem situacije - zagrlio je trenera i rekao kako je sve u redu, a zatim ga u idućem trenutku podmuklo i snažno nokautirao. ​Nakon udarca nastala je opća pomutnja, a napadač je odmah pobjegao iz hodnika. Kada su igrači Marsonije izašli van, zatekli su stravičan prizor - trener je ležao na podu u lokvi krvi s vidno razbijenim nosom, dok je uz njega bio Antun Labak koji mu je odmah pritekao u pomoć.

​Karić je kolima hitne pomoći hitno prevezen u đakovačku bolnicu na daljnju medicinsku obradu, a prema prvim neslužbenim informacijama sumnja se na prijelom nosa, što se klasificira kao teška tjelesna ozljeda. Policija je ubrzo locirala i privela napadača, a sve točne okolnosti i kvalifikacija ovog nezapamćenog napada bit će poznati nakon završetka kriminalističkog istraživanja."

Uvjerljiv poraz na terenu

Na samoj utakmici devetog kola Treće NL Istok Marsonia nije imala šanse. Đakovo Croatia je pred 400 gledatelja slavila s uvjerljivih 4:0. Domaćini su poveli već u petoj minuti golom Karla Ljulja, a na 2:0 povisio je Fabijan Petričević u 41. minuti. U drugom poluvremenu pobjedu su potvrdili Zvonimir Udovčić u 75. i ponovno Petričević u 86. minuti.

Novi problemi za posrnuli klub

Za Marsoniju, koja se godinama suočava s financijskim i organizacijskim poteškoćama, novi slučaj fizičkog nasilja predstavlja dodatni teret. Situacija je teža jer je, prema dostupnim informacijama, napadnut trener prve momčadi. Očekuje se da će se o incidentu oglasiti vodstvo kluba i nadležna nogometna tijela, kao i policija nakon dovršetka istrage, prenosi Index.