Vejić žestoko kritizirao Garciju nakon novog poraza Hajduka: "To je sramota"

Hajduk je iza sebe ostavio tjedan za zaborav. Nakon ispadanja od ciparskog Pafosa u kvalifikacijama za Europsku ligu, Bijeli su novu sezonu SuperSport HNL-a otvorili porazom od Varaždina (2:1).

Nastup splitske momčadi u emisiji Studio SuperSport HNL-a komentirao je bivši Hajdukov stoper Hrvoje Vejić, koji nije štedio kritike na račun trenera Gonzala Garcije.

– Igra momčadi ogledalo je trenera, a utakmica u Varaždinu nešto je što treba svakog navijača Hajduka rastužiti i razljutiti – rekao je Vejić.

Posebno mu je zasmetala Garcijina analiza susreta nakon utakmice.

– Garcia bi se morao posvetiti tome kako njegova momčad izgleda i biti realniji. Kod njega je uvijek sve dobro. Kaže da je Hajduk stvarao šanse, a nije stvarao ništa. To je sramota kako je Hajduk odigrao u Varaždinu – poručio je bivši stoper Bijelih.

Poraz u Varaždinu dodatno je produbio razočaranje među navijačima nakon europskog neuspjeha protiv Pafosa, pa će pred Garcijom i njegovom momčadi u nastavku sezone biti velik pritisak da što prije poprave dojam i rezultate.