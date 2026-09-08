Vejić oduševljen Hajdukovim igračem: "Najbolji je u ligi, jednostavno je nezaustavljiv"

Marin Šotiček nastavio je s odličnim igrama u dresu Hajduka. U pobjedi 4:0 protiv Rudeša u šestom kolu SuperSport HNL-a 21-godišnji krilni napadač bio je jedan od najboljih pojedinaca splitske momčadi, a njegovu je izvedbu posebno pohvalio bivši nogometaš Hajduka i stručni komentator Hrvoje Vejić.

"Šotiček je trenutačno na razini lige najbolji krilni napadač. Želim mu da nastavi ovako. Jednostavno je nezaustavljiv. Bilo mi je žao malog Tarabe jer ga je Šotiček izmalterirao svojim driblinzima, nisu mu mogli doći blizu", rekao je Vejić u emisiji Studio SHNL na MAXSportu.

S njegovom se ocjenom složio i Gordon Schildenfeld, koji je istaknuo da Hajdukov stil igre zahtijeva snažna krila te da Rudeš nije imao odgovor na raspoloženog Šotičeka.

"Mislim da je to Hajduk odradio fantastično. Taj stil igre Hajduka zahtijeva jaka krila, a Rudeš, nažalost, u ovoj utakmici nije imao dobre bekove. I u prijašnjim utakmicama pokazivali su slabosti, od crvenih kartona do penala, a ovdje se isto dogodilo. Sva tri gola pala su s desne strane. Nije bila najbolja partija, ali nije lako kada protiv sebe imate ovako razigranog igrača koji ima dobar dan", zaključio je bivši hrvatski reprezentativac.

Gol, izboreni jedanaesterac i važna uloga u pobjedi

Šotiček je protiv Rudeša sudjelovao u gotovo svemu dobrom što je Hajduk napravio u prvom dijelu utakmice. Već u četvrtoj minuti pokrenuo je akciju iz koje je Dalisson asistirao Micheleu Šegi za vodstvo. U 27. minuti pobjegao je po lijevoj strani i izborio jedanaesterac koji je Šego pretvorio u drugi pogodak.

Početkom drugog poluvremena Šotiček se i sam upisao među strijelce. U 48. minuti primio je loptu na lijevoj strani kaznenog prostora, prebacio je na desnu nogu i precizno pogodio suprotni kut za 3:0. Igru je napustio u 63. minuti.

U prvih deset službenih nastupa za Hajduk postigao je dva pogotka i upisao četiri asistencije, a u prvenstvu u prosjeku bilježi 1,8 uspješnih driblinga po utakmici.

Hajduk ima opciju otkupa

Hajduk je Šotičeka doveo krajem srpnja na jednogodišnju posudbu iz Basela, uz opciju otkupa ugovora. Švicarski klub doveo ga je 2024. iz Lokomotive za tri milijuna eura, a u dvije sezone upisao je 70 nastupa, sedam pogodaka i sedam asistencija. S Baselom je u prvoj sezoni osvojio prvenstvo i Kup Švicarske.

Prije odlaska u Švicarsku Šotiček je bio jedan od najzanimljivijih mladih igrača SHNL-a. Za seniorsku momčad Lokomotive odigrao je 46 utakmica i postigao devet pogodaka, a nakon dvije godine vratio se u hrvatski nogomet i vrlo brzo izborio važnu ulogu u Garcijinoj momčadi.