Vedrana Rudan potresnom kolumnom prozvala državu: "Odahnut će tek kad izdahnu"

Vedrana Rudan hrvatska je književnica i kolumnistica iz Rijeke, poznata po oštrom, provokativnom i beskompromisnom pisanju o društvenim problemima. U svojim tekstovima često progovara o bolesti, smrti, obitelji, nepravdi i odnosu države prema običnom čovjeku.

U novoj kolumni pod naslovom "Medicinske sestre odahnut će kad izdahnu", Vedrana Rudan opisala je stanje na riječkoj onkologiji te upozorila na iznimno teške uvjete u kojima rade medicinske sestre. "Riječka onkologija je u kamenu i željezu. Proširuje se dok vrućina ubija, medicinske sestre dave se u paklu sa smiješkom na licu", napisala je Rudan, prenoseći riječi sestara koje, unatoč iscrpljenosti, ponavljaju kako je pacijentima najteže i kako je pomaganje bolesnima njihov poziv.

"Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv?"

Rudan se zapitala mogu li gotovo neprekidne smjene doista biti nečiji poziv ili je riječ o, kako je navela, "hrvatskom državnom zločinu".

Pišući iz perspektive teško bolesne osobe, opisala je koliko pacijenti ovise o pomoći obitelji i zdravstvenih djelatnika. Kod kuće o njoj brinu članovi obitelji, donose joj juhu, čaj i hranu, peru je u krevetu te čiste prostoriju, dok ona, kako priznaje, osjeća sram zbog stanja u kojem se nalazi.

"Kada im to kažem, čujem samo jednu rečenicu: 'Ti si naša'", napisala je. Sličan osjećaj sigurnosti, istaknula je, pružaju joj i medicinske sestre koje su uz pacijente tijekom cijele noći, mjere im tlak i temperaturu, stavljaju ruku na čelo te obavljaju najteže i najneugodnije poslove.

Plaće od 1.200 do 2.000 eura uz prekovremene sate

Rudan se osvrnula i na plaće medicinskih sestara, navodeći kako je čula da mjesečno primaju između 1200 i 2000 eura, pri čemu u te iznose ulaze i brojni prekovremeni sati.

"O njihovim plaćama nitko ne piše, ne snimaju se televizijske emisije. Hrvatske medicinske sestre štakori su koji smetaju na putu", napisala je u svom prepoznatljivo oštrom stilu. Posebno ju je pogodila priča o liječnici Ivani koja, kako navodi, više nije mogla mirno promatrati iscrpljenost svojih kolegica. Medicinske sestre rade u smjenama od 7 do 19 sati, a zatim od 19 do 7 sati, zbog čega se čini kao da njihovu radu nema kraja.

Liječnica unajmila brodicu za iscrpljene kolege

Kako bi im barem na jedan dan omogućila odmak od bolničke svakodnevice, liječnica Ivana unajmila je brodicu, organizirala glazbu i na izlet pozvala kolege koji su mogli doći.

"Plesalo se, pjevalo, smijalo. Između Cresa i Krka Jadranom je plovio brod veselja", opisala je Rudan. Ipak, iza jednodnevnog veselja, naglašava, ostala je teška stvarnost zdravstvenih djelatnika koji svakodnevno gledaju patnju pacijenata i njihovih obitelji.

Pozvala građane da izađu na ulice

Na kraju kolumne Vedrana Rudan uputila je žestok poziv hrvatskim građanima, posebno onima koji će se jednoga dana i sami naći u ulozi pacijenata. "Svi mi koji smo čuli Ivaninu priču plačemo nad životom robova u našim bolnicama. To neće pomoći ni Ivani kojoj je puklo srce, ni nama ni njima", napisala je.

Građane je pozvala da ne šute, nego da izađu na ulice i bore se protiv sustava koji, prema njezinu mišljenju, uništava i pacijente i ljude koji se o njima brinu. "Kako ne kužite, slijepci! Budući bolesnici! Izađite na ulice i svim se snagama borite protiv Države koja je rak za Hrvatsku", zaključila je Rudan.