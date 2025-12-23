VeDRA poručuje: "Antifašizam i domoljublje temelj su Ustava i pobjeda Hrvatske"

Povodom, kako navode, grubih nasrtaja na djelovanje udruge VeDRA i njezinih članova, Skupština Udruge na redovnoj sjednici održanoj 22. prosinca 2025. donijela je skup stavova s ciljem upoznavanja javnosti.

U usvojenom tekstu ističe se da je u posljednje vrijeme udruga VeDRA, čiji su članovi branitelji iz Domovinskog rata i brojni građani antifašističke orijentacije, bila izložena napadima na svoje patriotsko djelovanje i antifašistički identitet. Kako navode, pritom su korištene "manipulacije i grube neistinite, neuke tvrdnje i navodi, ideološke prijetnje i nasilnička retorika ispunjena pukim neznanjem, ksenofobijom i osornom netolerancijom", što povezuju sa stanjem "normalizacije fašizma u hrvatskom društvu".

U tom kontekstu navodi se da su u napadima prednjačili "jedna samozvana braniteljska koordinacija", "još neki ekstremisti i desničarski bukači" te "jedan ministarski osporavatelj" djelovanja udruge.

Obrana digniteta Domovinskog rata i ustavnih vrijednosti

U prvom stavu Skupštine naglašava se da su članovi VeDRA-e u svim dosadašnjim aktivnostima branili dignitet Domovinskog rata zalaganjem za očuvanje temeljnih vrijednosti zapisanih u Ustavu Republike Hrvatske: slobode, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti, mirotvorstva, socijalne pravde, poštivanja prava čovjeka, vladavine prava i demokratskog višestranačkog sustava, kao i ključnih odredaba o općoj jednakosti, zabrani diskriminacije te govora mržnje i nesnošljivosti.

Pritom poručuju: "Domovinski rat je i vođen kako bio se te ustavne vrijednosti obranile."

Drugi stav podsjeća da se ustavni poredak Republike Hrvatske temelji na antifašizmu, dok se saborska Deklaracija o antifašizmu iz 2005. godine ističe kao "pravni i politički imperativ za aktivno djelovanje državnih tijela".

Dvije povijesne pobjede, jedno vrednovanje

U trećem stavu članovi VeDRA-e ističu da je Hrvatska "zemlja pobjednica". Navode da je Hrvatska pobijedila 1945. godine, kada su partizani zajedno s drugim hrvatskim antifašistima utemeljili prvu hrvatsku republiku u povijesti, vratili domovini otete zemlje i gradove te osigurali današnje granice.

Druga pobjeda, prema stavu Udruge, ostvarena je 1995. godine u Domovinskom ratu, kada su branitelji obranili Republiku Hrvatsku od velikosrpskog agresora i osigurali novostečene demokratske vrednote Ustava Republike Hrvatske iz 1990. godine.

"Članovi VeDRA-e se zalažu i nadalje će se zalagati za jednako vrednovanje obje pobjede", navodi se u tekstu.

U četvrtom stavu Skupština ističe da će se članovi VeDRA-e i nadalje u konkretnim aktivnostima inspirirati izgradnjom mirotvorstva, na što ih, kako navode, obvezuje i hrvatski Ustav.

Pritom se pozivaju na riječi velikog antifašističkog državnika i ratnog pobjednika Winstona Churchilla: "U pobjedi treba biti velikodušan, u miru treba biti dobrohotan".

Navodi se i poruka junaka Domovinskog rata, hrvatskog generala Ante Gotovine: "Pobijedili smo. Rat pripada povijesti. Svi zajedno okrenimo se budućnosti."

Prema stavu Udruge, oba ova zaloga predstavljaju "jedinu garanciju mirnog života i napretka u demokratskom društvu".

Građanske inicijative i ustavni patriotizam

U završnom, petom stavu VeDRA najavljuje da će inicirati i podržati sve oblike građanskih inicijativa i javnih okupljanja čiji je cilj obrana Ustava Republike Hrvatske, njegova dosljedna provedba te obrana od ideoloških i fizičkih prijetnji.

Istodobno se odbacuje, kako navode, "lažna dilema između 'nacionalnog' i 'antifašističkog'", uz promicanje koncepta ustavnog patriotizma, definiranog kao lojalnost Ustavu Republike Hrvatske, vladavini prava i temeljnim ljudskim pravima "kao jedinom ispravnom vezivnom tkivu modernog, demokratskog društva".