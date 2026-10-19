Većina radi istu pogrešku pri pripremi mljevenog mesa: Ovaj jednostavan trik potpuno mijenja okus

Uobičajeni savjet za pripremu mljevenog mesa jest da ga se peče dok više ne bude ružičasto, što većina radi tako da ga odmah usitni lopaticom ili kuhačom. Iako je to provjerena metoda, njome se ne postiže punoća okusa. Znatno bolja boja i bogatija aroma dobiju se ako se meso pusti da se na tavi peče bez miješanja barem pet minuta, prenosi Index.

Zašto trenutačno usitnjavanje sprječava dobro pečenje?

Razlog je jednostavan: kada se meso odmah razmrvi, njegova hladna površina naglo spusti temperaturu tave. Zbog toga se meso počinje kuhati na pari umjesto da se prži. Na kraju se samo pirja u vlastitim sokovima koje prebrzo ispusti, pa ne može razviti koricu.

Kada se meso ostavi u komadu, događa se suprotno. Vlaga s površine brzo isparava, što omogućuje stvaranje smeđe korice. Upravo ta korica, koja nastaje Maillardovom reakcijom, mesu daje dublji i bogatiji okus.

Kako najbolje zapeći mljeveno meso?

Za najbolje rezultate preporučuje se tava ili lonac s debelim dnom. Posudu treba grijati na srednje jakoj vatri dvije do tri minute, zatim dodati tanak sloj ulja i na njega položiti meso. Nakon toga meso se ne smije dirati otprilike pet minuta.

Nakon pet minuta, tankom i savitljivom lopaticom provjerite odvaja li se meso lako od dna. Ako se odvaja, znači da se dobro zapeklo, a donja strana trebala bi biti tamnosmeđa. Tada možete usitniti meso i dovršiti pečenje. Za još jaču boju, okrenite ga i pecite još nekoliko minuta prije usitnjavanja. Ako je komad prevelik da ga odjednom okrenete, slobodno ga podijelite na dva ili tri dijela.

Ovom metodom jela poput umaka bolonjez, nadjeva za tacose i raznih azijskih jela iz woka dobivaju dublji i bogatiji okus. Ako tijekom pripreme večere imate nekoliko minuta viška, ovaj način pripreme znatno će poboljšati konačni rezultat.