Većina ljudi radi ovu grešku s lubenicom i tako joj uništi okus

Rashlađena kriška lubenice sinonim je za vruće ljetne dane, no mnogi rade ključnu pogrešku čuvajući cijeli plod u hladnjaku, što mu narušava okus i kvalitetu. Kako bi lubenica što dulje ostala svježa i slatka, portal Simply Recipes naveo je nekoliko jednostavnih pravila, od trenutka kupnje do posljednje kriške, prenosi Index.

Trebate li hladiti lubenicu?

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Iako se čini logičnim staviti je na hladno, cijeloj lubenici nije mjesto u hladnjaku. "Voće i povrće koje dobro raste po vrućem vremenu obično ne voli biti u hladnjaku", objašnjava poljoprivrednica Ingrid Abraham, navodeći rajčice kao još jedan primjer. Preporučuje čuvanje cijele lubenice na sobnoj temperaturi, na hladnom mjestu zaštićenom od sunca. S time se slaže i nutricionistica Julie Stefanski, koja dodaje da se u hladnjaku "okus, tekstura i dio nutritivne vrijednosti počinju pogoršavati".

Stefanski pojašnjava da lubenice sadrže likopen, biljni pigment koji pomaže u zaštiti stanica od oštećenja. Studija koja je uspoređivala lubenice čuvane na 21 °C, 13 °C i 5 °C pokazala je da su plodovi držani na sobnoj temperaturi imali najviše razine likopena.

Koliko dugo možete čuvati cijelu lubenicu?

Ako se čuva na hladnom i suhom mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti, cijela lubenica ostat će svježa tjedan dana, kaže poljoprivrednik Lee Abraham. Iako bi u hladnjaku mogla izdržati i dva do tri tjedna, takvo se skladištenje ne preporučuje. Njegov je glavni savjet pojesti je što prije nakon berbe, jer je tada najukusnija. Ako ipak volite da je lubenica ledeno hladna, nema štete u tome da je stavite u hladnjak na nekoliko sati prije posluživanja.

Koji je najbolji način za čuvanje narezane lubenice?

Nakon što lubenicu načnete, pravila se mijenjaju. Ingrid Abraham savjetuje da iskoristite koru kao prirodni omotač. Režite kriške po potrebi, jer tako kora čuva vlagu i svježinu ostatka ploda. Ako ste lubenicu narezali na kockice, čuvajte ih u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku. Prema riječima Julie Stefanski, tako će zadržati svježinu tri do četiri dana.

Važno je prepoznati kada se lubenica pokvarila. "Ako ima vidljivu plijesan, sluzavu teksturu ili 'gaziran' okus, najbolje ju je baciti u kompost", upozorava Stefanski. Vrijeme skladištenja može varirati ovisno o debljini kore i zrelosti ploda, stoga je uvijek dobro pregledati i pomirisati voće prije konzumacije.