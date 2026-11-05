Većina ljudi radi istu pogrešku pri kuhanju krumpira: Sve počinje od vode koju koristite

Kuhani krumpir jedna je od najčešćih namirnica na našim stolovima. Poslužujemo ga uz meso, ribu i povrće, a nezaobilazan je i u pripremi pire krumpira, krumpir salate te brojnih drugih jela. No, iako njegova priprema ne zahtijeva posebno kulinarsko znanje, mnogima se događa da se krumpir raskuha, izgubi oblik ili ostane tvrd u sredini, piše Metropolitan.

Razlog se često krije već u prvom koraku pripreme, kojem većina ljudi ne pridaje previše pozornosti.

Treba li krumpir staviti u hladnu ili kipuću vodu?

Ako želite da se krumpir ravnomjerno skuha, najbolje ga je staviti u lonac s hladnom vodom i tek potom uključiti štednjak.

Naime, kada sirovi krumpir ubacite izravno u kipuću vodu, njegova se vanjska površina počinje kuhati znatno brže od unutrašnjosti. Zbog toga se može dogoditi da izvana već postane mekan i počne se raspadati, dok je sredina još uvijek tvrda.

Postupno zagrijavanje vode omogućuje ravnomjernije prodiranje topline u krumpir, čime se smanjuje mogućnost raskuhavanja. To je posebno važno kada pripremate veće komade ili kuhate cijeli krumpir.

Važno je i koliko jako voda vrije

Osim početne temperature vode, važan je i način kuhanja.

Krumpir najprije ogulite i, ako je potrebno, narežite na komade približno jednake veličine. Tako ćete osigurati da se svi komadi skuhaju u približno isto vrijeme.

Zatim ih stavite u lonac, prelijte hladnom vodom tako da budu potpuno prekriveni i dodajte malo soli.

Kada voda zakipi, smanjite temperaturu. Krumpir bi se trebao kuhati na laganoj vatri, uz blago vrenje.

Prejako ključanje može uzrokovati međusobno sudaranje komada krumpira, njihovo oštećivanje i raspadanje.

Vrijeme kuhanja ovisi o veličini komada i vrsti krumpira. Manji komadi mogu biti gotovi već za 10 do 15 minuta, dok je većima obično potrebno 20 do 30 minuta, ponekad i dulje.

Kako znati da je krumpir savršeno kuhan?

Najjednostavniji način provjere jest korištenje vilice ili tankog noža.

Ako vilica bez većeg otpora prolazi kroz najdeblji dio krumpira, to je znak da je dovoljno kuhan.

Ipak, željena tekstura ovisi o jelu koje pripremate. Za krumpir salatu poželjno je da krumpir ostane nešto čvršći kako se ne bi raspadao prilikom miješanja, dok za pire mora biti potpuno mekan.

Važnu ulogu ima i odabir sorte. Krumpir čvršćeg mesa prikladniji je za salate i priloge, dok su brašnaste sorte bolji izbor za pire jer se lakše gnječe.

Još jedna pogreška koju mnogi rade

Kada je krumpir kuhan, potrebno ga je odmah ocijediti.

Ako ga predugo ostavite u vrućoj vodi, nastavit će omekšavati, a može postati i previše vodenast, što će negativno utjecati na konačni rezultat.

Upravo takvi mali detalji često čine razliku između ukusnog, pravilno kuhanog krumpira i priloga koji se pretvorio u kašastu masu.

Zato sljedeći put kada budete pripremali krumpir zapamtite jednostavno pravilo: počnite s hladnom vodom, kuhajte na laganoj vatri i ocijedite ga čim postane dovoljno mekan.